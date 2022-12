Justiça decreta falência de Alexandre Frota

A Justiça decretou a falência do deputado federal Alexandre Frota (PROS-SP), a pedido do próprio parlamentar.

O ex-actor, que angariou fama em Portugal após uma passagem pela Quinta das Celebridades, reality show da TVI em que "contracenava" com José Castelo Branco, alegou ter dívidas superiores ao seu património e afirmou não ter condições de as pagar.

Frota informou que é réu em vários processos que pedem indemnizações que, somadas, chegam a 1,4 milhões de reais (quase 250 mil euros), valor que diz não ser capaz de arcar, tendo em conta o que recebe da câmara. O salário bruto de um deputado federal é de cerca de 33 mil reais (5850 euros).

O pedido foi aceite pelo juiz Carlos Aiba, da 3ª Vara Cível de Cotia, na Grande São Paulo, que determinou que o Banco Económico SA será responsável por administrar os bens de Frota, até que ele quite todas as dívidas.

"Nos documentos reunidos não consta qualquer bem de valor relevante que integre o património do devedor. As dívidas já alcançam o patamar de R$ 1.400.000,00. Portanto, é evidente a situação de insolvência do autor, sendo recomendado estabelecimento de concursos de credores para satisfação equânime dos débitos, mediante controlo do Judiciário", elaborou o juiz.

No Brasil, a insolvência civil ou falência pessoal é uma situação jurídica decretada pela Justiça, que reconhece quando um indivíduo possui mais dívidas do que consegue pagar.