Centenário de Saramago: no Porto, uma tertúlia e um jantar literário para celebrar

Está quase a chegar ao fim o ano em que se celebra o centenário de José Saramago, o escritor português galardoado com o Nobel em 1998. Mas ainda há tempo para mais uma homenagem ao autor, entre outros, de Ensaio Sobre a Cegueira: o Hotel Torel Palace, no Porto, preparou uma noite que tem como objectivo "eternizar a vida do Nobel da Literatura". Para o dia 22, quinta-feira, estão marcados "um encontro literário e uma experiência gastronómica especial com a presença de Ana Saramago Matos, a neta do escritor e curadora da Fundação José Saramago", informa-se em comunicado de imprensa.

Durante a tertúlia, que acontece na biblioteca do hotel, a partir das 19h, Ana Saramago Matos "evocará a obra e vida de José Saramago, percorrendo algumas das passagens mais marcantes das criações" do seu avô. Segue-se o jantar literário, que acontecerá no Blind, o restaurante do Torel Palace, que é, desde a sua abertura, uma homenagem declarada ao Ensaio Sobre a Cegueira: o chef Vítor Matos (uma estrela Michelin, no Antiqvvm) criou para aqui um menu de degustação a que chamou Blind Experience, que pretende oferecer aos clientes experiências gastronómicas interactivas.

Foto Ana Saramago Matos, neta do escritor e curadora da Fundação José Saramago DR

O jantar literário de quinta-feira percorrerá "um alinhamento cuidadosamente orquestrado, com os vários momentos a serem experienciados ao mesmo tempo por todos os presentes", informa o comunicado. Durante a refeição, Ana Saramago Matos lerá passagens do Ensaio Sobre a Cegueira.

A tertúlia tem entrada livre, com lugares limitados, e o jantar de celebração tem apenas 18 lugares disponíveis (com reserva obrigatória, Tel.: 226 001 580, info@blind.pt). O menu Blind Experience tem o valor de 155 euros por pessoa e inclui harmonização vínica.