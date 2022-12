Cabeça, a Aldeia Natal ecológica da Serra da Estrela, volta a cintilar

Na pequena aldeia de Cabeça, no concelho de Seia, está tudo a postos para dar início a mais uma celebração da quadra natalícia à boa maneira da serra. Depois de vários meses de trabalho, os habitantes da aldeia têm já a decoração quase toda instalada e estão prontos para começar a receber os primeiros visitantes neste pequeno recanto da montanha. Este sábado, a partir das 14h30, todos os caminhos vão dar à Aldeia Natal de Cabeça, uma proposta de animação feita pelas gentes da terra e embelezada, única e exclusivamente, com o que a natureza dá. Nesta que é a décima edição, o evento retoma o seu formato habitual, depois de dois anos marcados pela pandemia.

“Este ano, voltamos a ter a tradicional fogueira de Natal e também registámos uma grande procura pelo nosso mercado”, exalta Célia Gonçalves, da ADIRAM – Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha, uma das entidades responsáveis pela organização, a par com a Comissão dos Compartes dos Baldios de Cabeça e o município de Seia.

A partir deste sábado e até 6 de Janeiro, a quadra festiva voltará, assim, a ser vivida em pleno nesta que é tida como a “aldeia de Natal mais ecológica do país”, com toda a animação a que visitantes e moradores têm direito.

Foto Seia, Aldeia de Cabeça na Serra da Estrela adriano miranda

E nem os incêndios que assolaram a Serra da Estrela no último Verão conseguiram estragar a festa, não obstante terem obrigado a comunidade de Cabeça a procurar alternativas para aquele que é um dos principais elementos decorativos da aldeia natal: a ramagem das pseudotsugas.

“Como arderam muitas, este ano, tivemos de recorrer a outros materiais”, explica Célia Gonçalves, recordando que todos os anos são usados recursos e materiais provenientes de desbastes e limpezas florestais.

Foto Seia, Aldeia de Cabeça - Serra da Estrela adriano miranda

Missão encetada pela própria população da aldeia, a par com os muitos serões para dar corpo e forma aos elementos decorativos (todos os anos são diferentes). “Já desde finais de Outubro que a comunidade anda a trabalhar nisto”, frisa aquela representante da organização.

Oficinas de sabores marcam o programa

Tal como manda a tradição, Cabeça preparou um programa de animação para receber os visitantes. Além do Mercado de Natal, que funcionará todos os dias das 14h00 às 20h00, há muito para ver, saborear e sentir nesta aldeia de montanha. Começando pela já tradicional oficina “O Pão que a Aldeia Amassou”, a ter lugar no forno comunitário (dias 17 e 31, às 16h30), e passando pelas propostas para aprender a fazer eco decorações natalícias (dia 18, 14h30) e “fritas de Natal” (dia 18, 17h30).

Foto adriano miranda Foto adriano miranda Foto adriano miranda

Do programa consta, também, o workshop “Cultivar a Horta em Modo Ecológico” (dia 28, às 14h00), a “Caminhada Interpretativa na Rota dos Socalcos” (dia 29, às 11h30) e a habitual festa de passagem de ano tradicional (dia 31, às 22h00), para além de vários momentos musicais. Este ano, e em solidariedade para com o povo ucraniano, a organização decidiu promover uma oficina de cozinha com os sabores de Ano Novo da Ucrânia (dia 30, pelas 14h30).

Seja qual for o dia escolhido para visitar Cabeça, os conselhos mantêm-se: “apelamos a que, sempre que possível, partilhem carros; e não deixem o lixo na aldeia”, recomenda Célia Gonçalves, lembrando que a aldeia é, efectivamente, pequena.

No site oficial podem ser encontradas todas as informações.