Segundo cheque do PRR de 1800 milhões já tem luz verde preliminar de Bruxelas

Bruxelas deu esta sexta-feira parecer preliminar favorável ao segundo desembolso que Portugal solicitou ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no valor de 1820 milhões de euros. Os serviços da Comissão Europeia estiveram a avaliar o pedido apresentado a 30 de Setembro, último dia do prazo, e concluíram que o país cumpriu os 18 marcos e duas metas com que se comprometera. O cheque deverá chegar a Lisboa no primeiro trimestre de 2023.