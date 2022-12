Euribor em forte alta após alerta do BCE para subida “significativa” das taxas

O Banco Central Europeu (BCE) suavizou o aumento das suas taxas de juro, mas dramatizou o discurso sobre novas subidas “significativas” no futuro próximo e a consequência imediata foi um “salto” nos prazos mais longos da Euribor, aquela a que está associada grande parte dos empréstimos à habitação das famílias.

A taxa a 12 meses subiu esta sexta-feira 0,126 pontos, para 2,993%, muito perto dos 3%, e novo máximo desde Janeiro de 2009. E o prazo a seis meses também avançou para 2,569%, mais 0,076 pontos.

Apenas a Euribor a três meses, a que mais tem subido nas últimas semanas, recuou ligeiramente (0,015 pontos), para 2,047%, depois de há dois dias ter fixado novo máximo desde Fevereiro de 2009.

A ligeira correcção no prazo mais curto não tem relevância face à evolução que se antecipa no mercado de futuros, instrumento que não se aplica directamente no crédito à habitação, mas que antecipa as expectativas do mercado para a evolução do seu valor. E após as declarações da presidente do BCE, Christine Lagarde, o movimento imediato foi de subida.

O contrato da Euribor a três meses de Março de 2023 apresentava ao início da manhã desta sexta-feira um valor de 2,995% e o de Junho acima de 3,3%. Há dois dias, a expectativa era de que a Euribor a três meses, a única para que há este instrumento financeiro, não atingisse os 3% ao longo de 2023.

Nos contratos à habitação utiliza-se a média mensal das Euribor, fixadas no mercado interbancário, a partir das taxas a que um conjunto de bancos está disponível para emprestarem dinheiro entre si. E estas taxas acompanham muito de perto, neste caso acima, as decisões do BCE.

A subida mais expressiva das taxas Euribor vai agravar a prestação dos empréstimos à habitação nos próximos meses, à medida que vão sendo revistos, e dificultar ainda mais o acesso a novos créditos para este fim.

Como se esperava, a subida da taxas de referência foi de 0,5 pontos percentuais, abaixo das de 0,75 pontos percentuais de Setembro e de Outubro, mas o discurso relativamente à preocupação com a inflação foi substancialmente mais duro.

“Não só vamos subir mais as taxas de juro, como também decidimos hoje que ainda vão ter de subir de forma significativa e de forma regular”, afirmou Christine Lagarde, admitindo que poderão “subir as taxas de juro a um ritmo de 0,5 pontos percentuais [em cada reunião] por um período longo de tempo”.

A taxa do BCE para refinanciamento (a taxa a que concede liquidez aos bancos comerciais) está agora em 2,5% e a taxa de juro de depósito (a taxa a que remunera os depósitos feitos pelos bancos no BCE) em 2%.