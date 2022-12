Empresas públicas terão aumentos salariais de 5,1% em 2023

As empresas públicas terão “aumentos na massa salarial de 5,1% em 2023”, anunciou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.

“Na sequência do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, o Governo deu orientações às empresas do sector público empresarial para concretizarem uma política remuneratória em linha com o definido no referido acordo”, explicou o Ministério liderado por Fernando Medina.

Através de um despacho dirigido às administrações das empresas, o Ministério das Finanças deu-lhes instruções para “proceder a um aumento da massa salarial global de 5,1% face a 2022, salvaguardando a eficiência operacional, a sua sustentabilidade económica e orçamental e respectivos rácios financeiros”.

Este valor de referência considera “todos os efeitos e componentes remuneratórias, incluindo as actualizações salariais, progressões, promoções e subsídio de refeição, entre outros”.

Exclui, no entanto, “eventuais impactos financeiros que decorram da variação líquida do número de trabalhadores”, ressalva o comunicado.

O despacho enviado às administrações das empresas públicas também define que “a concretização da orientação para a política salarial deve ser definida em cada empresa ou grupo de empresas através de negociação colectiva”, nos casos em que esta está estabelecida, sem prejuízo das situações em que os instrumentos de regulação colectiva de trabalho ou outras determinações legais “já garantam ou ultrapassem o objectivo de valorização” de 5,1%.