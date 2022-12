Sexta na TV: Ray e Elon Musk No Limiar do Desconhecido

CINEMA

O Padre Pugilista

TVCine Top, 21h30

Mark Wahlberg dá vida a um filme inspirado na história real de Stuart Long, pugilista que se virou para a fé quando um impedimento físico o tirou do ringue. Acabou por abraçar, para sua própria surpresa, a vocação de padre. Escrito e dirigido por Rosalind Ross, na sua estreia atrás das câmaras, o filme conta também com Mel Gibson, Jacki Weaver, Malcolm McDowell e Teresa Ruiz.

Ray

Cinemundo, 20h

Biopic de Taylor Hackford sobre Ray Charles, desde a infância numa cidade pobre da Geórgia até à revolução que operou na música soul, rumo ao estrelato mundial. Jamie Foxx ocupa o papel titular, numa interpretação premiada com o Óscar de melhor actor.

Mug - A Face

RTP2, 23h10

Depois de um acidente que lhe desfigurou o rosto e quase o matou, Jacek aprende a lidar com um transplante facial e com as graves questões de identidade que isso acarreta. Prémio do Júri no Festival de Cinema de Berlim, uma comédia negra de Malgorzata Szumowska, que co-escreve o argumento com Michal Englert. Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Roman Gancarczyk e Malgorzata Gorol assumem as personagens.

Até Nunca

RTP2, 00h42

Baseada muito livremente no livro O Corpo Enquanto Arte, de Don DeLillo, esta produção luso-francesa, que se desenrola em Portugal, é realizada por Benoît Jacquot. Julia Roy encarna uma jovem artista que se envolve com um realizador de meia-idade (Mathieu Amalric) que ainda não esqueceu a ex-amante (Jeanne Balibar, ex-mulher de Amalric na vida real). Victoria Guerra, Elmano Sancho e José Neto também entram no elenco.

Mosquito

RTP1, 1h

Zacarias sonha com a glória de combater na I Guerra Mundial, mas é para Moçambique que é enviado. Ao manifestar sintomas de paludismo, é deixado para trás pelo pelotão. Dirigido por João Nuno Pinto e inspirado no seu avô, Mosquito é interpretado por João Nunes Monteiro, Filipe Duarte, João Lagarto, Miguel Moreira, Sebastian Jehkul e Josefina Massango, com a participação especial de Camané.

SÉRIE

Tribunal de Família

RTP2, 22h03

Começa a terceira temporada da série britânica sobre amor, lealdade e o negócio dos divórcios. No centro da trama está Hannah Stern (Nicola Walker), que enfrenta a exigência dos desafios profissionais, enquanto advogada especialista em separações, ao mesmo tempo que é confrontada com os estilhaços do fim do seu casamento. Há também uma tragédia familiar a marcar o primeiro dos novos episódios, para acompanhar de segunda a sexta.

DOCUMENTÁRIOS

The Elon Musk Show

TVCine Edition, 22h

Estreia. Há quem o veja como um génio ou um visionário. E quem lhe aponte o dedo à impetuosidade, ao excesso de poder e à personalidade caprichosa. A controvérsia segue-o, seja à frente da Tesla, das explorações espaciais da SpaceX ou, mais recentemente, do Twitter. A ascensão de Elon Musk ao panteão dos milionários mais influentes do mundo é o tema desta minissérie timbrada pela BBC.

Assinada por Marian Mohamed e Jeremy Llewellyn Jones, é uma tentativa de esmiuçar as origens, o trajecto e as motivações deste homem de negócios difícil de decifrar, através de depoimentos recolhidos junto a familiares, amigos e também rivais. O retrato desenha-se em três episódios, para ver esta noite de uma vez só.

No Limiar do Desconhecido

National Geographic, 23h

Estreia. Dos responsáveis pelo oscarizado Free Solo, Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, chega esta série documental em que desportistas de topo, habituados a manobras radicais e picos de adrenalina, partilham histórias de situações que levaram ao limite as suas capacidades – e também a coragem e a determinação para se superarem.

Os dez episódios, debitados semanalmente em dose dupla, começam hoje em cenários gelados, com o snowboarder Travis Rice apanhado numa avalancha e Sarah McNair-Landry a braços com a sobrevivência entre ursos polares. Os aventureiros em foco nos próximos capítulos são Alex Honnold, Angel Collinson, Gerd Serrasolses, Conrad Anker, Will Gadd, Justine Dupont, Jimmy Chin e a dupla Ben Stookesberry e Chris Korbulic.