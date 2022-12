Papa devolve à Grécia fragmentos de esculturas do Pártenon que estão no Vaticano

O Papa Francisco decidiu devolver à Grécia os três fragmentos de esculturas do Pártenon que se conservavam nos Museus do Vaticano há séculos, anunciou esta sexta-feira o Vaticano, classificando o gesto como uma "doação" a Jerónimo II, o arcebispo cristão ortodoxo de Atenas e de toda a Grécia, "como sinal do seu desejo sincero de seguir no caminho ecuménico da verdade".

O Vaticano torna-se assim no mais recente Estado ocidental a devolver os seus fragmentos dos mármores do Pártenon, deixando o Museu Britânico entre as instituições europeias que ainda mantêm na sua posse aqueles bens há muito reclamados pela Grécia.

O comunicado do Vaticano sugere que a Santa Sé quis deixar claro que esta devolução não é uma decisão bilateral, mas sim uma doação de inspiração religiosa.

As esculturas em causa são restos de um friso de 160 metros de comprimento que corria à volta das paredes exteriores do Templo do Pártenon, na Acrópole, dedicado a Atena.

Grande parte do monumento perdeu-se num bombardeamento do século XVII, e cerca de metade dos restantes fragmentos foi retirada do local no início do século XIX por um diplomata britânico, Lord Elgin.

O Pártenon foi construído entre 447-432 a.C. e é considerado a coroa da arquitectura clássica. O friso em causa retratava uma procissão em honra de Atena. Alguns pedaços desse friso, bem como outras esculturas do Pártenon, encontram-se noutros museus europeus.