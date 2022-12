Fim-de-semana na TV: No País de Alice com Gilberto Gil, vícios e o remate do Mundial

CINEMA

As Vantagens de Ser Invisível

AXN Movies, sábado, 21h10

Com argumento e realização de Stephen Chbosky, e baseado no seu romance homónimo, o filme segue o desabrochar de um jovem introvertido (Logan Lerman) que faz dois amigos (Emma Watson e Ezra Miller) com quem trilhará o caminho da amizade, do amor e da descoberta da sexualidade.

Daqui P’ra Frente

RTP2, sábado, 23h52

A segunda longa-metragem de Catarina Ruivo, depois de André Valente, é a história da busca da felicidade por uma mulher que luta por aquilo em que acredita, enquanto resiste ao quotidiano. Dora (Adelaide Sousa) é uma esteticista que tenta equilibrar o seu tempo entre a profissão, o marido – o polícia António – e as reuniões do pequeno partido de esquerda a que pertence.

Kingsman: Serviços Secretos

Fox, domingo, 16h08

Durante uma missão ultra-secreta, o agente Harry Hart assiste, impotente, à morte de um colega. Ao visitar a viúva e o seu filho pequeno, Eggsy, dá-lhes um número de telefone para ligarem se precisarem de ajuda. Anos depois, Eggsy mete-se em sarilhos e lembra-se de ligar àquele estranho. É então que Harry o apresenta ao mundo dos serviços secretos.

Uma comédia de acção realizada por Matthew Vaughn, com Colin Firth, Michael Caine, Taron Egerton e Samuel L. Jackson. A história continua em Kingsman: O Círculo Dourado, que vai para o ar logo a seguir.

O Estranho Caso de Benjamin Button

Hollywood, domingo, 19h05

A partir do conto de F. Scott Fitzgerald, David Fincher dirige a peculiar história de um homem que nasce com 80 anos e vai regredindo na idade. Ganhou três dos 13 Óscares para que foi nomeado. Uma dessas indicações foi para a interpretação de Brad Pitt no papel principal. Neste domingo, Pitt faz 59 anos e, por isso, tem direito a uma sessão dupla: a seguir, aparece a contracenar com Casey Affleck n’O Assassínio de Jesse James pelo Cobarde Robert Ford, de Andrew Dominik.

Fragmentado

Cinemundo, domingo, 00h25

Diagnosticado com transtorno dissociativo de identidade, Kevin tem 23 personalidades distintas. Um dia, rapta três raparigas que aprisiona numa cave. Depois de tentarem fugir, elas percebem que só entendendo cada uma das facetas de Kevin poderão encontrar forma de sair dali com vida. Mas ele parece esconder uma 24.ª personalidade... Com James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu Richardson e Jessica Sula, um thriller psicológico escrito e realizado por M. Night Shyamalan.

DOCUMENTÁRIOS

Os Vícios Que Mudaram o Mundo

História, sábado, 22h15

Estreia. Fértil em séries sobre coisas que mudaram o mundo, (brinquedos, engenharia, máquinas, comida…), o canal debruça-se agora sobre as origens de indústrias ultra-rentáveis, ligadas ao álcool, ao tabaco, ao jogo ou ao sexo. São três episódios, para ver semanalmente.

66 Cinemas

RTP2, sábado, 2h14

O realizador alemão Philipp Hartmann levou o seu filme O Tempo Voa Como Um Leão Que Ruge (2013) a 66 salas e viu de perto a realidade quotidiana das mesmas. Em diálogo com operadores de cinema e directores de programação, o autor reflecte sobre as dificuldades e lutas diárias com que os pequenos cinemas independentes se deparam para sobreviver, num contexto de massificação da indústria cinematográfica.

Olivier Rousteing: Menino Prodígio

TVCine Edition, domingo, 10h15

Retrato de Olivier Rousteing, o prodigioso designer de moda que, aos 25 anos, se tornou um dos mais jovens directores criativos de uma maison parisiense – a Balmain – e o único homem negro e gay à frente de uma grande marca de moda francesa. Mais do que uma narrativa sobre a trajectória profissional e a ascensão meteórica, traça a imagem intimista e até confessional de alguém que foi abandonado à nascença e que continua numa demanda pessoal pelas suas origens e identidade.

Realizado por Anissa Bonnefont, o filme recebeu a Menção Especial do Júri do Festival de Cinema de Tribeca, onde esteve também indicado para o prémio de melhor documentário (categoria em que também foi nomeado para um César).

No País de Alice

RTP2, domingo, 18h13

Deambulação intergeracional realizada por Rui Simões na companhia da filha, a pequena Alice. Durante meses, percorrem Portugal de lés a lés. Nessas andanças – pautadas por música dos Dead Combo – vão-se cruzando com pessoas, explorando lugares, conhecendo costumes e tradições.

DESPORTO

Futebol: Croácia x Marrocos

RTP1, sábado, 14h51

Directo. Arredadas da final pela Argentina e pela França, as selecções da Croácia e de Marrocos entram em campo para se digladiarem pelo terceiro lugar no Mundial de 2022 no Qatar. O jogo tem lugar no Estádio Internacional Khalifa, em Al Rayyan.

Futebol: Argentina x França

RTP1, domingo, 14h51

Directo. O Mundial culmina neste encontro da Argentina de Leonel Messi com a França de Kylian Mbappe. Ambas as selecções chegam à final com a ambição de erguer a terceira taça do mundo da sua história. O árbitro polaco Szymon Marciniak dirige a partida, no Estádio Nacional Lusail.

DANÇA

Mahler ao Vivo

RTP2, sábado, 22h02

Diálogo entre dois bailados contemporâneos: a estreia mundial de 4, do coreógrafo suíço Martin Schläpfer com a Ópera Estatal de Viena, concebido para a Sinfonia n.º 4 de Mahler, e a revisitação do icónico Live, do holandês Hans van Manen, que o entrega, pela primeira vez desde 1979, a outra companhia que não o Het Nationale Ballet Amsterdam.

Foto Mahler ao Vivo DR

ENTRETENIMENTO

Inesquecível Especial - 100 anos Parque Mayer

RTP Memória, sábado, 22h55

A 30 de Novembro, o programa de Júlio Isidro saiu pela primeira vez do cenário habitual do estúdio e dirigiu-se ao Teatro Maria Vitória para gravar, ao vivo, uma celebração do centenário do Parque Mayer. Nesta homenagem à revista entraram conversas, actuações e memórias levadas por personalidades como António Calvário, Nuno Nazareth Fernandes, Joel Branco, Maria Armanda, Paula Marcelo, Cândido Mota, Natalina José ou Heitor Lourenço.

MÚSICA

Um Deus no Seu Jardim

RTP2, domingo, 23h39

Em 2020, Gilberto Gil decidiu dar música ao confinamento com um concerto transmitido a partir da sua casa no bairro de Araras (Petrópolis, Rio de Janeiro). No seu jardim, com a noite a cair ao fundo, cantou e tocou na companhia dos filhos Bem, José e Nara, e de uma artista-revelação: a neta Flor, de 11 anos.

INFANTIL

Polar Express (V. Port.)

Cartoon Network, sábado, 11h

Robert Zemeckis assina esta adaptação, nomeada para três Óscares, do conto de Natal do norte-americano Chris Van Allsburg. É a aventura de um rapazinho com poucos motivos para acreditar no que quer que seja, que embarca numa extraordinária e transformadora viagem de comboio ao Pólo Norte.

Megamind (V. Port.)

AMC, sábado, 15h29

Animação realizada por Tom McGrath (Madagáscar, The Boss Baby). Megamind, o mais pérfido dos supervilões, vence finalmente o arqui-inimigo Metro Man. Mas a sua vida perde sentido e ele entra em depressão. Afinal, qualquer vilão que se preze precisa de um adversário à altura.

Encontra a solução inventando Tighten, um novo concorrente, incumbido de defender a Humanidade da sua terrível fúria. Mas, para infelicidade do mestre, a criação revela-se pouco amistosa e decide destruir, ela mesma, a raça humana. Parece restar apenas uma alternativa: Megamind tornar-se a sua própria antítese e transformar-se no improvável super-herói que salvará o mundo.

O Gato das Botas (V. Port.)

AMC, domingo, 15h55

Aventura animada com realização de Chris Miller, sobre o passado do felino sedutor (e com olhinhos comoventes) revelado em Shrek 2. As suas qualidades são postas à prova ao cruzar-se com Kitty Patas Fofas, uma misteriosa gata mascarada.