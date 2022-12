A Festa do Jazz festeja os seus 20 anos já a olhar para o futuro

As datas redondas costumam significar dois movimentos opostos e propícios ao torcicolo: olhar para trás, fazer contas ao que foi alcançado e ao que ficou por fazer; e olhar para a frente, para perspectivar as rectificações de rumo que se impõem. Chegada à sua 20.ª edição, a Festa do Jazz encontra-se precisamente nesse ponto de começar a cuidar da sua reinvenção. E dois dos sinais dessa intenção, revela o director artístico Carlos Martins ao PÚBLICO, são visíveis no festival que esta sexta-feira começa em Lisboa: a partilha da programação com o músico Pedro Melo Alves (que já em 2021, a par de Beatriz Nunes, assegurava a abertura do evento a vozes exteriores à entidade organizadora, a Sons da Lusofonia) e a preocupação de caminhar para a paridade de género, assegurando que a participação de grupos com elementos femininos se aproxima dos 50%.