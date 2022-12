Cabeça Fora D’Água, um disco pensado “para confortar pessoas adultas”

Oito meses depois de nos surpreender com a grandeza delicada de Pequenezas, a cantora e compositora brasileira Isabella Bretz lança esta sexta-feira um novo álbum, repetindo a parceria com Rodrigo Lana e com as participações especiais de Markéta Irglová, Katerina L’Dokova e Renato Enoch. Chama-se Cabeça Fora D’Água e estará disponível nas plataformas digitais e nas lojas, em CD. Além de Isabella Bretz, Rodrigo Lana e os três convidados já referidos, participam no disco os múcios Alexandre da Mata (guitarra clássica/guitarra), Léo Pires (bateria) Lucas Telles (guitarra clássica), Kezo Nogueira (trompete), Pablo Maia (baixo) e Vanilce Peixoto (violoncelo).