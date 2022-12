A matéria terrestre do software

Há poucos dias, pudemos ler no PÚBLICO online um artigo surpreendente, assinado por Andreia Azevedo Soares. A surpresa oferecida ao leitor era preparada no título, através das reticências que assinalam uma breve suspensão prosódica: “Qual é a pegada carbónica de.... um e-mail?”. Estamos tão condicionados por um discurso que concebe o digital apenas na sua dimensão imaterial, virtual, com uma “nuvem” vaporosa, etérea (a Cloud) a flutuar num não-lugar, que ficou completamente escondida a infra-estrutura material. E foi assim que esta concepção imaterial dos media digitais os subtraiu às questões ecológicas, como se eles fossem inócuos, desse ponto de vista.