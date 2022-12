Podcast P24: “Avaliação de inadequação sobre valores fundamentais para o desempenho de funções” excluiu 7 mil nas provas de admissão à polícia

Neste P24 ouvimos a entrevista em excerto e ouvimos à análise do editor de sociedade do PÚBLICO, Pedro Sales Dias.

Em entrevista ao PÚBLICO/Renascença, José Luís Carneiro antecipa as conclusões do Relatório de Segurança Interna de 2022, apontando para "uma ligeira redução da criminalidade grave ou criminalidade violenta". Diz que, no dia em que a entrevista foi gravada, nesta segunda-feira, não tem provas de infiltrações da extrema-direita nas polícias, mas revela que ​o não preenchimento de vagas na GNR na totalidade tem que ver com a "avaliação de inadequação para o desempenho de funções". Neste P24 ouvimos a entrevista em excerto e ouvimos à análise do editor de sociedade do PÚBLICO, Pedro Sales Dias.

