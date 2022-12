Brisa foi um dos clientes do BES que terão sido favorecidos por Manuel Pinho

Dez anos após início da investigação, Pinho e Ricardo Salgado são acusados de corrupção. Parte central do caso, que inclui suspeitas sobre António Mexia, ex-presidente da EDP, continua em investigação

A forma como o antigo ministro da Economia Manuel Pinho terá favorecido directamente os interesses do Grupo Espírito Santo (GES), por exemplo, na aprovação do empreendimento da Herdade da Comporta, ou indirectamente, beneficiando grandes clientes do seu banco, como a Brisa, são o cerne da acusação que o Ministério Público proferiu nesta quinta-feira contra o antigo governante socialista.