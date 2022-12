Retomada cooperação policial e de protecção civil com os PALOP

É retomada, esta quinta-feira, a cooperação policial e de protecção civil com os PALOP, Timor-Leste e Brasil, que foi interrompida durante a pandemia, através da assinatura um protocolo de cooperação entre Portugal e Timor Leste para “desenvolver competências técnicas e operacionais das forças e serviços de segurança” neste país.

Este programa de cooperação portuguesa tem um financiamento 22.519 euros e é estabelecido entre o Instituto Camões o Ministério da Administração Interna português e o Ministério do Interior timorense.

O protocolo é assinado no âmbito do seminário “Balanço e desafios na Cooperação MAI com os PALOP e Timor-Leste”, que decorre no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e conta com a presença do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André.

O protocolo agora iniciado com Timor-Leste, de acordo com o documento a que o PÚBLICO teve acesso, obedece ao Programa Estratégico de Cooperação 2019-2023, anteriormente assinado entre Portugal e Timor-Leste, para as áreas da justiça e da segurança.

O objectivo, de acordo com o protocolo que vai ser assinado, é “a capacitação e o reforço institucional no sector da administração interna” timorense, para “aumentar o nível de qualificação técnica das instituições” daquele país e para contribuir para “a modernização dos seus serviços e para a promoção da boa governação”.