PSD diz que deputados negros foram usados como “troféus” no debate sobre forças de segurança

Líder do Chega vangloriou-se de “ter o único deputado negro” do Parlamento na sua bancada e restantes deputados corrigiram-no. Diplomas da IL aprovados.

O tema do racismo marcou o debate sobre a valorização das forças de segurança, que aconteceu esta quinta-feira no Parlamento. André Ventura, líder do Chega, vangloriou-se por o seu partido ter “o único deputado negro” e a restante câmara lembrou-o da deputada Romualda Fernandes, do PS. André Coelho Lima, parlamentar do PSD, considerou “lamentável” que deputados tenham sido apresentados “quase como troféus”.

O Chega viu os seus cinco projectos-lei — inclusive o que pedia direito à filiação partidária dos agentes da PSP — serem chumbados e a IL viu os seus dois projectos de resolução serem aprovados. Um recomenda ao Governo a "redução de esquadras" e outros pede o "aperfeiçoamento dos dados constantes do Relatório Anual de Segurança Interna".

O debate da tarde de quinta-feira teve o seu momento mais quente durante uma discussão entre André Ventura e Rui Tavares. Após uma intervenção em que Tavares acusou o Chega de ser “falso amigo” das forças de segurança — “bajulam-vos, manipulam-vos e deitam-vos fora” —, André Ventura, visivelmente irritado, censurou o deputado único do Livre por ter “mandado embora” do Parlamento uma “deputada negra”, referindo-se a Joacine Katar Moreira. Mais, vangloriou-se por “o único deputado negro” do Parlamento ser do Chega, referindo-se a Gabriel Mithá Ribeiro.

Os deputados das outras bancadas corrigiram-no, recordando a presença de Romualda Fernandes, deputada do PS. “Que eu saiba a Romualda é uma mulher e não um homem. É uma questão de género”, justificou-se o presidente do Chega a rir-se. Ante o burburinho que se gerou nas bancadas, Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia República, interrompeu a intervenção de Ventura: “Sabe bem que está a aproximar-se de um caminho que nem o senhor deputado quer percorrer.”

O debate seguia para o fim, mais quente do que havia começado. A última intervenção do PSD estava reservada para André Coelho Lima, deputado e antigo vice-presidente do partido. Após lamentar a forma como o debate “pouco contribuiu” para as forças de segurança “perceberem aquilo que [os deputados] estão a fazer por elas”, o jurista condenou o que se havia acabado de passar.

“Vivemos aqui hoje [quinta-feira] um momento que considero lamentável. Falou-se do Gabriel e da Romualda quase como troféus. Ambos merecem todo o respeito. Não são de cor negra, como não são asiáticos ou eslavos — são portugueses”, condenou, levantando em aplausos a maioria do Parlamento. A bancada do Chega manteve-se sentada.

O momento de ovação estendeu-se. “As forças de segurança são heróis, sim, mas não são só do Chega. São, também, do PSD, PS, BE, PAN, IL, PCP e Livre. São heróis do país, não nos dividamos”, rematou, para novo aplauso generalizado da câmara.

Redução do número de esquadras

Estava previsto serem debatidos e votados cinco projectos-lei do Chega e dois projectos de resolução da IL sobre a valorização das forças de segurança. Fixada pelo Chega, a ordem do dia — “As forças de segurança e as suas carreiras, o racismo e a perseguição por parte do poder político em Portugal" — previa o tópico do racismo.

Após o debate, seguiram-se as votações. Os cinco projectos-lei do Chega foram rejeitados e os dois projectos de resolução da IL foram aprovados.

O Parlamento deu assim luz verde a um diploma liberal que “recomenda ao Governo que garanta mais policiamento de proximidade”. Entre outros pontos, a IL pede ao Governo que, “de forma equilibrada e fundamentada”, reduza “o número de esquadras”. Além do voto do proponente, o diploma teve o voto a favor do PS, os votos contra do Chega, PCP e BE, e abstenções do PSD, Livre e PAN.

No segundo projecto, a IL “recomenda ao Governo que proceda ao aperfeiçoamento dos dados constantes do Relatório Anual de Segurança Interna”. Todos os partidos votaram a favor, à excepção do Chega que votou contra.

O debate sobre as forças de segurança foi agendado após ter sido noticiado que cerca de 600 membros das mesmas utilizaram as redes sociais para propagar discurso de ódio. Também os seus salários têm sido alvo de discussão.