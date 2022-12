PS e PSD querem ordens com regras sobre pedidos de levantamento do sigilo profissional

No Verão de 2021, quando a Assembleia da República aprovou o relatório da comissão de inquérito ao Novo Banco, os deputados viabilizaram uma recomendação que resultou da experiência dos mais de sete meses de trabalho, durante os quais os parlamentares não conseguiram ouvir dois advogados-chave na venda do Novo Banco. Agora, o PS e o PSD querem aproveitar o processo legislativo que decorre no Parlamento sobre as ordens profissionais para fixar regras sobre pedidos de levantamento do sigilo profissional dos membros das profissões reguladas feitos no âmbito de comissões de inquérito. Os sociais-democratas querem avançar já nesta fase com as alterações.