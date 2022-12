Eutanásia: PSD aguarda decisão de Marcelo antes de ponderar eventual fiscalização sucessiva

O líder parlamentar do PSD afirmou esta quinta-feira que o partido aguardará pela decisão do Presidente da República sobre a eutanásia para "tomar as suas decisões", depois de questionado se admite pedir a fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma.

Na reunião da bancada do PSD, segundo relatos feitos à Lusa, o deputado António Prôa defendeu que o partido deveria dar esse passo, caso Marcelo Rebelo de Sousa não peça ao Tribunal Constitucional (TC) a fiscalização preventiva do diploma que despenaliza a morte medicamente assistida.

Questionado pelos jornalistas no final da reunião se a direcção da bancada apoia essa hipótese – são necessários 23 deputados para subscrever um pedido de fiscalização sucessiva –, Joaquim Miranda Sarmento não se comprometeu para já.

"Neste momento, compete ao Presidente da República tomar uma de três decisões sobre o diploma: promulgá-lo, vetá-lo ou enviá-lo para o TC. Em função do que for a decisão do senhor Presidente da República, o PSD depois tomará as suas decisões", disse.

Aos jornalistas, o líder parlamentar do PSD voltou a lamentar que o Parlamento, "por manobras de regimento e de processo", não se tenha podido pronunciar sobre a proposta do PSD de realizar um referendo sobre a despenalização da eutanásia, apresentado alguns dias antes de o diploma ter sido aprovado em votação final global.

Na reunião da bancada, que decorreu em tom sereno, alguns deputados como António Prôa e Maria Emília Apolinário pediram um maior envolvimento do grupo parlamentar – e não apenas dos membros da direcção – nas decisões do partido que passam pela Assembleia da República.

Sobre o processo de revisão constitucional, André Coelho Lima – que foi vice-presidente na anterior direcção de Rui Rio e irá ser o coordenador do PSD na comissão eventual – manifestou disponibilidade para receber contributos dos deputados nesta matéria e enviá-los à direcção para análise, depois de a bancada não ter participado desde o início na elaboração do projecto social-democrata.

André Coelho Lima transmitiu ainda na reunião que só teve conhecimento do projecto de revisão constitucional do PSD ao mesmo tempo que a restante bancada.

Os trabalhos da revisão constitucional arrancarão em Janeiro, com projectos dos oito partidos com assento parlamentar e depois de o Chega ter desencadeado um processo de revisão ordinária com a entrega do seu diploma em Outubro.

Já o diploma da Assembleia da República sobre a despenalização da morte medicamente assistida só deverá ter redacção final fixada na próxima semana, o que levou o Presidente da República a admitir na quarta-feira que, ao contrário do que tinha inicialmente previsto, o texto só deverá chegar a Belém depois do Natal.

A Assembleia da República aprovou em 9 de Dezembro a despenalização da morte medicamente assistida em votação final global, pela terceira vez, com votos a favor da maioria da bancada do PS, da IL, do BE, dos deputados únicos do PAN e Livre e ainda de seis parlamentares do PSD.

Votaram contra a maioria da bancada do PSD, os grupos parlamentares do Chega e do PCP e seis deputados do PS, registando-se três abstenções entre os sociais-democratas e uma na bancada socialista.