Apoios aos mais vulneráveis: quanto vão receber em 2022?

As famílias mais vulneráveis receberam vários tipos de apoios ao longo deste ano. Alguns dirigidos especificamente a elas e outros orientados para a classe média, mas que também beneficiaram os que têm menores rendimentos. No momento em que é aprovado um novo apoio extraordinário, no valor de 240 euros, o Governo fez as contas a quanto vale a ajuda dada pelo Estado no conjunto do ano. O novo apoio chega dia 23 de Dezembro às contas bancárias de quem tem o IBAN registado na Segurança Social e nos dias seguintes para quem recebe o apoio por vale postal.

Casal com dois filhos menores: 710 euros

Nas contas do Governo, um casal com dois filhos menores, em que ambos recebem o salário mínimo nacional e o abono de família e em que a família beneficia da Tarifa Social de Energia Eléctrica, o apoio directo este ano atinge os 710 euros.

Uma família nestas condições recebeu 120 euros através dos apoios extraordinários de Abril e Agosto, em Outubro recebeu 350 euros (125 euros por cada membro do casal e 50 euros por cada filho), a que se juntam agora 240 euros do novo apoio extraordinário.

Foto

Família monoparental com um filho menor: 535 euros

Neste caso, o executivo simulou o caso de uma família em que o adulto recebe o subsídio social de desemprego, tendo esta direito também ao abono de família. Tratando-se de uma família beneficiária da tarifa social de electricidade ou em que, pelo menos, um dos elementos recebe a prestação social mínima, o apoio directo total do Estado acumula 535 euros.

São 120 euros dos apoios extraordinários de Abril e Agosto (60 euros em cada um dos meses), 175 euros do pacote anunciado em Setembro, e pago em Outubro, chamado Famílias Primeiro (125 euros dirigidos ao adulto e 50 euros pelo filho menor) e 240 euros do novo apoio.

Foto

Casal idoso: 685 euros

No caso de um casal idoso, o Governo considerou nas simulações um casal em que um dos membros recebe a pensão de velhice de 400 euros e o outro recebe a pensão social de velhice (com complemento) no valor de 232,5 euros. Considerando ainda que este casal usufrui da tarifa social de energia ou em que pelo menos um dos elementos recebe uma Prestação Social Mínima, o apoio anual chega a 685 euros.

Nesta situação, tal casal recebeu 120 euros em Abril e Agosto (60 euros em cada mês), 325 euros em Outubro através do complemento de meia pensão (200 euros correspondentes a meia pensão de velhice de 400 euros, a que se juntam 116,25 euros da meia pensão social de velhice e 8,75 euros que representam a diferença que o executivo quis compensar sempre que uma meia pensão fosse inferior aos 125 euros pagos em Outubro). Agora, o casal receberá 240 euros do novo apoio extraordinário.