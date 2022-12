Como a Europa deve apoiar a Ucrânia na longa guerra contra a Rússia

Nas últimas semanas, vários líderes ocidentais sugeriram que se considerasse uma solução negociada para a guerra da Rússia na Ucrânia. Volodymyr Zelensky ​enumerou as condições em que consideraria conversações de paz, incluindo, entre outros factores, a retirada de todas as forças russas do território ucraniano, o regresso de todos os soldados e de civis detidos ou deportados para a Rússia e o estabelecimento de uma jurisdição internacional especial para processar a liderança russa pela sua agressão. Estas condições estão longe de estar preenchidas, mas, à medida que a Ucrânia continua a sua contra-ofensiva e recupera território importante, como Kherson – a única capital regional que a Rússia ocupou na sua ofensiva inicial –, Kiev pode estar numa posição mais favorável para dar início a conversações diplomáticas.

Contudo, é pouco provável que essa posição se manifeste, de modo isolado, como resultado do progresso ucraniano no campo de batalha. Um elemento fundamental para convencer a Ucrânia a iniciar negociações, quando chegar a altura, serão as garantias relativas à sua segurança, dadas pelos seus parceiros internacionais. Para os ucranianos, isto significaria que poderiam entrar em conversações de paz com a Rússia com a confiança de que as suas condições não só são realistas, como também reconhecidas pela comunidade internacional. Isto daria aos negociadores, e ao público ucraniano em geral, alguma garantia de que qualquer acordo alcançado não se desfaria de imediato e não encorajaria a Rússia a lançar novos ataques no futuro. Será igualmente importante dar aos investidores confiança no futuro do país e abrir caminho à sua reconstrução e ao regresso dos refugiados.

Mas essas garantias podem estar repletas de perigos. Por exemplo, se um compromisso for demasiado vinculativo, os actores externos – neste caso, os parceiros ocidentais da Ucrânia – podem ser arrastados para um conflito provocado pelo comportamento do país ao qual deram as suas garantias. Por conseguinte, é comum que aqueles que dão a garantia mantenham a decisão final sobre os pontos de desencadeamento da sua intervenção, bem como a dimensão da ajuda que prestam. Se um compromisso for entendido como falso, pode encorajar os actores hostis e, em última análise, enfraquecer a segurança de um país exposto. As garantias de segurança credíveis expressam, assim, um equilíbrio entre o nível de risco que os garantes estão dispostos a assumir e os interesses políticos que defendem ao apoiarem a segurança de um determinado país.

Até ao momento, foram apresentadas várias propostas de apoio à Ucrânia.

Depois de a Rússia ter reivindicado ilegalmente a anexação de quatro regiões da Ucrânia Oriental, em Setembro de 2022, a Ucrânia apresentou oficialmente um pedido de adesão à NATO. A 29 de Novembro, os ministros dos negócios estrangeiros da NATO reiteraram a "política de portas abertas" da organização e o seu compromisso com a Ucrânia na guerra, embora não tenham considerado a candidatura da Ucrânia, nessa ocasião.

Um relatório do chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, e do antigo secretário-geral da NATO, Anders Fogh Rasmussen, defende um “pacto de segurança de Kiev”, que incluiria um conjunto de garantias de segurança para dissuadir futuros ataques à Ucrânia e fornecer uma base para a assistência militar internacional em caso de nova agressão. O "pacto de segurança de Kiev" seria um documento estratégico conjunto de um grupo de Estados garantes, que poderia assumir compromissos vinculativos adicionais numa base bilateral, a fim de ajudar a Ucrânia a reconstituir as suas forças armadas e indústria de defesa, orientar treinos e exercícios conjuntos, assim como reforçar a cooperação em matéria de segurança.

O European Council on Foreign Relations ECFR) definiu um “plano de guerra de longa duração”, apelando a um alargamento do apoio do Ocidente à Ucrânia, incluindo um compromisso formal de ajuda e assistência à Ucrânia para assegurar a sua defesa em caso de um ataque futuro. Este passo não só é crucial para ajudar a liderança política em Kiev a entrar nas conversações na melhor posição possível, como também exemplificará a disponibilidade dos parceiros da Ucrânia para apoiar a sua luta pela soberania e integridade territorial. Esta acção deverá ser complementada por uma assistência militar e financeira reforçada, bem como por disposições relativas à imposição ou reimposição de sanções. A extensão do apoio possível deve permanecer relativamente vaga, de modo a que todas as opções permaneçam em aberto e não possam ser testadas até aos seus limites pelo Kremlin.

Qualquer que seja a forma concreta das garantias de segurança, é fundamental que estas dêem à Ucrânia um sentido de solidariedade futura e enviem um forte sinal à Rússia de que qualquer escalada futura encontrará um apoio ocidental maior

À medida que a Ucrânia se aproxima da adesão à UE, faz sentido começar a alinhar o país com as condições de apoio existentes concedidas aos actuais Estados-membros. No entanto, ter um compromisso semelhante por parte de outros parceiros ocidentais, incluindo os Estados Unidos, ajudaria a manter a unidade transatlântica no que diz respeito ao apoio à Ucrânia. A Ucrânia, por seu lado, deveria comprometer-se a manter as suas próprias capacidades para defender o seu território. Para evitar qualquer tipo de risco moral, as garantias de segurança não seriam desencadeadas automaticamente, mas seria estabelecido um mecanismo de emergência específico entre a Ucrânia e os seus parceiros para avaliar a natureza dos incidentes de segurança e determinar as reacções apropriadas.

Qualquer que seja a forma concreta das garantias de segurança, é fundamental que estas dêem à Ucrânia um sentido de solidariedade futura e enviem um forte sinal à Rússia de que qualquer escalada futura encontrará um apoio ocidental maior. Ambos os objectivos só podem ser alcançados através de um compromisso credível por parte dos parceiros da Ucrânia, que dependerão da ajuda efectiva que prestam actualmente, juntamente com uma coerência nos seus interesses políticos e de segurança mais vastos.

A segurança da Ucrânia deve estar no centro do debate sobre um acordo futuro. Ao serem facultados a Zelensky compromissos a longo prazo, os parceiros internacionais da Ucrânia podem ajudá-lo a abordar as conversações de paz com um sentimento de certeza mais sólido no que diz respeito ao futuro da segurança da Ucrânia. Por agora, é crucial que os parceiros da Ucrânia continuem a dar-lhe apoio militar e deixem a Ucrânia decidir por si própria que condições terão de ser satisfeitas, a fim de dar início às conversações de paz. Mas devem também começar a desenvolver uma visão abrangente das garantias que podem dar à Ucrânia para garantir a sua segurança a longo prazo.

Marie Dumoulin é a directora do programa "Wider Europe" no European Council on Foreign Relations

Tradução de Nelson Filipe