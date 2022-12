O ensino politécnico em debate e a retórica da homogeneização do sistema

O argumento da homogeneização e de estratificação do sistema não passa de mera retórica para impedir que os politécnicos passem a atribuir doutoramentos.

O sistema binário, que divide o ensino superior em ensino universitário e ensino politécnico, completará meio século de existência em 2023. Ao longo destes quase 50 anos, várias foram as mudanças no sistema idealizado por Veiga Simão. Inicialmente limitados à atribuição de bacharelatos, os politécnicos passaram a atribuir licenciaturas em 1998 e mestrados em 2009. Está, atualmente, em discussão na Assembleia da República uma proposta para virem a atribuir doutoramentos, e para adotarem a designação de universidades politécnicas. De entre os argumentos contra esta proposta sobressaem os que referem os riscos de um sistema menos diverso, em que todas as instituições fazem o mesmo, e mais estratificado, criando universidades de primeira e de segunda.