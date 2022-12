Fraudes na vacinação

Queria felicitar vivamente a jornalista Ana Henriques pela excelência do trabalho publicado na terça-feira. O que ali é apontado não é, infelizmente, uma excepção ao que vem a ser a atitude geral por parte da DGS e dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Há por parte destas instituições um enorme desprezo pela informação às populações, doentes e médicos. Com a desculpa da protecção de dados e dos doentes nada mais pretendem – por razões que um dia certamente terão de explicar – que uma sistemática obstrução aos dados que podiam permitir um melhor conhecimento de factos, não menos importantes que o agora discutido, como é, por exemplo, um assunto que venho há anos a apresentar às entidades responsáveis: o de em Portugal existir uma incidência e prevalência em diálise muito superior à da média dos países europeus. Quase o dobro da que existe em Espanha, país com características populacionais, familiares, sociais e económicas muito semelhantes às do nosso país.

Uma das maiores prevalências em diálise não apenas a nível da Europa, como também a nível mundial, sem que as causas sejam completamente conhecidas. Existe uma plataforma informática onde todos os dados demográficos, clínicos e laboratoriais dos doentes antes de entrarem em diálise são obrigatoriamente inseridos pelos médicos e que permitiria conhecer aquelas causas. Esse conhecimento é fundamental para que possam ser estabelecidas as medidas adequadas e eficazes, tendo por objectivo alterar a actual situação. Qual a razão pela qual a DGS e os SPMS, se não têm capacidade para o fazer, não permitem a outros investigadores independentes e sem conflitos de interesse o possam fazer?

M. Martins Prata, Lisboa

Que interesses defende a Ordem dos Médicos?

No PÚBLICO de terça-feira, Ana Maia noticia mais uma triste votação na Ordem dos Médicos (OM), opondo-se à criação da especialidade de Medicina de Urgência. O SNS em Portugal foi criado à imagem do serviço britânico (onde trabalhei como médico quase toda a minha carreira), mas com algumas falhas, incluindo as urgências. Só as pessoas ignorantes sobre o que é a carreira se opõem à sua criação. Venham ao Reino Unido ver como é!

Uma consequência da ausência da especialidade é contratar para o quadro um número exagerado de cirurgiões gerais para cobrir as urgências, talvez oito vezes o necessário em muitos serviços. Isto leva a cada cirurgião não chegar a fazer 60 cirurgias por ano, muito inferior ao mínimo para manter as aptidões.

A recente votação é mais um exemplo de como a OM está focada em defender os interesses de alguns médicos, não os interesses dos doentes. Em Janeiro haverá eleições de novos quadros na OM. Espero ver candidatos com vontade de introduzir reformas fundamentais que conduzam a uma OM mais virada para servir os doentes.

José Ponte, Londres

O estacionamento em segunda fila

Rui Moreira vê neste comportamento de falta de civismo um problema de difícil resolução, principalmente devido a dois fatores: falta de agentes da polícia e multas muito leves. Antes de mais é uma atitude de falta de civismo, principalmente se causam dificuldades ao trânsito. Poderá haver situações com alguma tolerância, se não for estacionamento mas apenas paragem, isto é, o condutor mantém-se na viatura e, caso esteja a obstruir a via, poderá de imediato abandonar o local. Contudo, nem sempre estas situações se verificam; há locais onde as autoridades fecham os olhos, não se percebendo bem porquê. Na zona ocidental da cidade é fácil encontrar situações de enorme condescendência. Tal como acontece na orla marítima junto a um determinado restaurante onde se pode perfeitamente almoçar e deixar o carro em segunda fila com os quatro piscas ligados. Também junto a uma escola internacional há, em determinadas horas, segundas e terceiras filas todos os dias e nada se passa.

Sim, Rui Moreira tem razão, mas a falta de critérios uniformes de actuação das forças policiais não ajuda a resolver estas situações. Quando passamos pelos parques da polícia, como o do Campo Alegre ou do Siloauto, percebemos sobre quais há tolerância zero, enquanto outros são desculpados.

António Barbosa, Porto