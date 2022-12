Apoiar a frequência do ensino superior

Num país onde a contribuição das famílias representa 32% do custo total do ensino superior, os apoios extraordinários não chegam.

Nos debates sobre educação dificilmente haverá um tema mais mobilizador do que o da equidade. Como garantir que a escola – quem diz escola, diz tudo o que dela faz parte e a envolve – está apetrechada para atenuar as diferenças de base dos seus alunos, nomeadamente económicas, sociais, geográficas, permitindo que cada um desenvolva as suas capacidades e talentos?