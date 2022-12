Prejuízos com o mau tempo podem chegar aos 14 milhões de euros em Oeiras

Ministra Marina Vieira da Silva visitou Algés e voltou a não se comprometer com data para o envio dos apoios do Governo às entidades prejudicadas pelas intempéries.

Os prejuízos causados pelas intempéries das últimas duas semanas podem chegar aos 14 milhões em Oeiras. O cálculo foi avançado pelo presidente da autarquia, Isaltino Morais, durante uma visita a Algés da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

O concelho de Oeiras foi um dos mais afectados pelas fortes chuvadas, em especial a União de Freguesias Algés-Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, onde se verificaram grandes cheias. Isaltino Morais tinha calculado um prejuízo de cerca de 3,7 milhões euros no comércio e nas famílias após a enxurrada da passada semana, que, após a nova intempérie na madrugada de terça-feira, “subiram para próximo dos cinco milhões de euros.

Ainda mais elevados são os prejuízos estimados nas diversas infra-estruturas municipais, que o presidente da câmara calcula em cerca de 8 milhões de euros. “Só recuperar o muro que abateu no Dafundo vai custar entre 1,5 e 2 milhões de euros”, afirmou ao PÚBLICO Isaltino Morais.

O presidente da câmara diz que a autarquia já aprovou uma verba de 1,5 milhões de euros para os primeiros apoios ao comércio e famílias e estima começar a pagar as compensações pelos prejuízos até ao dia 15 de Janeiro do próximo ano. “O mais importante é celeridade. Temos de ser rápidos na ajuda porque as pessoas sofreram muito e precisam já de apoios. (…) Esperava que o prejuízo fosse mais, tendo em conta a dimensão do fenómeno, mas penso que vai ficar mais ou menos pelas verbas que já referi”, acrescentou o autarca.

Mariana Vieira da Silva, que na quarta-feira tinha visitado o concelho de Loures, também muito afectado pelas fortes chuvadas, visitou nesta quinta-feira Algés, a freguesia mais fustigada em Oeiras.

Isaltino esperava-a junto à passagem subterrânea da estação ferroviária de Algés, que ficou totalmente inundada na terça-feira, mas que abriu na noite de quarta-feira, depois de ser retirada toda a água e lama acumulada.

O presidente da autarquia explicou-lhe como os serviços da câmara “agiram rapidamente” nos trabalhos de limpeza, permitindo que “as coisas estejam a voltar o mais depressa possível à normalidade”. “Só ainda está encerrado o parque de estacionamento [junto à estação ferroviária] e o centro de saúde. Mas não vai haver problema porque temos aqui sete centros de saúde. Se houver médicos, não vai haver problema, mas esta também não é a altura para reclamar mais médicos”, afirmou Isaltino. A ministra esboçou um tímido sorriso.

Durante a visita à baixa de Algés, que durou cerca de uma hora, Isaltino Morais quase nunca se calou. Contou à ministra como tudo tinha acontecido nas duas intempéries – “eram rios de água vindos de várias ruas a correr para a baixa” de Algés -, como a autarquia “iniciou o combate rapidamente, não se podendo criticar nada na resposta” e pormenorizou os “muitos estragos”.

Já a ministra voltou a não se comprometer com uma data para o envio dos apoios às entidades prejudicadas pelo mau tempo, mas espera que os municípios afectados enviem ao Governo a contabilidade dos prejuízos até ao final do ano, para que o executivo também possa “determinar os apoios o mais rápido possível.”

"Estamos a trabalhar para ter um processo muito célere. Para as infra-estruturas municipais há os fundos municipais de emergência. O fundamental é apoiar os comerciantes e recuperar os equipamentos”, afirmou Mariana Vieira da Silva, que elogiou os trabalhos que estão a ser feitos pelos autarcas, sublinhando que sua "capacidade de limpar tudo rapidamente também diminui os prejuízos".