Desabamento de cobertura de prédio devoluto fecha Rua Maria Pia ao trânsito

A Rua Maria Pia, em Lisboa, esteve encerrada ao trânsito nesta quinta-feira após ter desabado a cobertura de um prédio devoluto de três andares, adiantaram à Lusa as forças de segurança. O desabamento terá ocorrido devido à chuva intensa que caiu na terça-feira.

De acordo com o comandante dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes, tudo aponta para que não haja vítimas, mas isso ainda não está confirmado.

A cobertura do prédio, segundo o comandante, apenas caiu para o lado de dentro e não para a rua. "Não temos qualquer informação de que haja vítimas. No entanto, estamos com os nossos cães e com os nossos drones a tentar verificar se há vítimas ou não", explicou. "Nós consideramos sempre o pior caso para podermos usar os cães para ter a certeza de que não há vítimas."

No local, estão 27 operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, apoiados por seis viaturas, e com elementos da Protecção Civil Municipal, da PSP e da Polícia Municipal.

À Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP disse que o edifício em causa é o número 363, estando o trânsito naquela zona a ser desviado para outras artérias. Não há previsão para a reabertura da circulação rodoviária.