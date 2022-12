Câmara de Lisboa aprova pacote de 1,3 milhões de euros para os sem-abrigo

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) anunciou nesta quinta-feira ter aprovado na última reunião camarária um pacote de medidas de apoio para a área da protecção e cuidados às pessoas em situação de sem-abrigo num valor superior a 1,3 milhões de euros.

Segundo a autarquia, “este pacote agora aprovado vem juntar-se aos 7 milhões de euros já atribuídos este ano pela CML a esta área”.

Este valor de cerca 1,3 milhões, acrescentam os dirigentes da câmara em comunicado, “representa a soma dos apoios financeiros a conceder, associados a um conjunto de propostas apresentadas a votação pelo gabinete da vereadora com o pelouro dos Direitos Humanos e Sociais, Sofia Athayde”.

As entidades que vão beneficiar do apoio são as seguintes: Ares do Pinhal – Associação de Recuperação de Toxicodependentes; Crescer na Maior – Associação de Intervenção Comunitária; Centro Social do Exército de Salvação; VITAE – Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional; João 13 – Associação de Apoio e Serviços a Pessoas Carenciadas e Associação Vida Autónoma.

Ainda segunda a autarquia, foi igualmente aprovada a proposta de atribuição de um apoio no valor de cerca de 190 mil euros associado ao projecto de acompanhamento e integração em simultâneo “de 60 refugiados e/ou requerentes de protecção internacional, em habitação autónoma temporária, tal como previsto no Programa Municipal de Acolhimento de Refugiados”.

“Este pacote de medidas aprovado será ainda complementado por outros apoios que visam ajudar as entidades da sociedade civil no terreno a continuar o meritório trabalho que desenvolvem na cidade, em particular numa área crucial do ponto de vista dos cuidados aos cidadãos mais carenciados e sem tecto”, diz Sofia Athayde, citada no comunicado.