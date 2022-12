Passeios em família com sonhos e férias de Natal à vista

PASSEIOS

Parque dos Sonhos de Natal

7 a 23 de Dezembro

Apresentado como o “maior parque de Natal do Ribatejo”, o evento faz do Parque Municipal da Chamusca um lugar de magia.

No mapa de diversões estão coordenadas como o Caminho das Estrelas, a Fábrica de Brinquedos com ateliês de Natal e workshops culinários, o Palco de Sonhos com teatro, circo e o Presépio Vivo ou a Casa das Purpurinas para fazer o gosto a pinturas faciais e modelagem de balões. O Carrossel Mágico, o Globo de Neve, a Roda dos Sonhos, a Frota dos Duendes, a pista de gelo natural, os passeios de pónei, um mercadinho e a famosa Casa do Pai Natal são outras das atracções no programa.

O parque pode ser visitado nos dias úteis, das 15h30 às 22h30, e ao fim-de-semana e feriados, das 11h30 às 22h30. A entrada diária custa 3€ (dos 12 aos 64 anos) e 2€ (crianças e seniores), ficando por mais um euro ao fim-de-semana. A pulseira de acesso geral está disponível por 15€ (10€ para residentes no concelho).

Santa Cita Aldeia Natal

16 a 18 de Dezembro

Sob o lema Um Natal de Verdade, a iniciativa torna a transformar a aldeia com o mesmo nome, perto de Tomar, num caldeirão de tradições.

No mapa de atracções estão ícones da quadra como a casa do Pai Natal ou a estação dos correios, mas também uma oficina dos doces, insufláveis, carrosséis, slide, escalada, artes circenses, o presépio vivo, o mercado de produtos locais e encontros com a anfitriã ursa polar Ur’Cita e a convidada Rapo’Cita.

As portas estão abertas das 14h às 21h (sexta, a partir das 10h); a entrada é livre.

Lisboa a Brilhar

16 a 23 de Dezembro

A Yellow Bus Tours da Carris promove um circuito nocturno para ver as iluminações de Natal que enfeitam as ruas e avenidas da capital.

O passeio é de hora e meia e vem emoldurado com banda sonora à medida e curiosidades da quadra. Nos dias 16, 17 e 23, há viagens às 20h e 20h30, com embarque na Praça da Figueira e preços entre os 6€ e os 12€.

A época vem enfeitada também com o Barco de Natal, que sai da Estação Fluvial Sul e Sueste do Terreiro do Paço e convida as famílias para um passeio no Tejo. Com duração de uma hora, o barco tem viagem marcada para dia 18, às 10h, 11h30 e 14h30. Os bilhetes custam entre 6€ a 13€. Informações e reservas aqui.

Foto Natal no Sea Life DR

Natal no Sea Life

17 a 24 de Dezembro

O Sea Life Porto torna a cumprir a tradição de pôr o senhor das barbas brancas debaixo de água. Directamente da Lapónia, vestido a rigor, o Pai Natal dos Oceanos mergulha no tanque daquele que é o maior aquário do Norte do país, entre “temíveis tubarões e tartarugas amistosas”.

Os votos natalícios estão marcados para as 16h (dia 24, às 12h). A entrada custa 10,50€ para crianças dos três aos 12 anos e 15,50€ para adultos e dá direito ainda a um Meet & Greet com Sharky, a mascote do aquário.

TEATRO

Soundcheck

15 a 16 de Dezembro

Pelas mãos do Teatro da Didascália, uma peça em forma de manifesto onde se junta música e política para contar a história do século XX.

Aborda lutas como “o feminismo, a liberdade sexual, a justiça social, o fim da exploração colonial, o fim do consumismo”, nota a sinopse, piscando o olho ao futuro e deixando “um rastilho em jeito de inquietação para as novas gerações”. A encenação é de Bruno Martins.

Para ver na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, às 21h30. A entrada custa 4€.

MÚSICA

Panda e os Caricas - O Musical no Espaço

17 e 18 de Dezembro

Entre galáxias e planetas, astros e cometas, a trupe do Bairro do Panda entra em órbita para salvar um planeta Terra em risco de extinção.

A aventura passa pelo Campo Pequeno, em Lisboa, sábado e domingo, às 11h e às 15h. O bilhete custa entre 20€ e 40€. Crianças até aos dois anos (inclusive) não pagam.

Ficar a Ver Estrelas

17 e 18 de Dezembro

Com canções alusivas à quadra, que vão beber inspiração ao cancioneiro galaico-português, volta a palco o espectáculo do projecto para crianças Taleguinho, cujos mentores são Catarina Moura e Luís Pedro Madeira.

Apresenta-se no Teatro da Cerca de São Bernardo (Coimbra), sábado, às 11h, com bilhetes a 6€ (10€ criança + adulto). No dia seguinte, às 17h, é a vez do Centro de Artes de Águeda (a entrada é gratuita mas sujeita a levantamento prévio do bilhete).

João e Maria e a Casinha de Chocolate

18 de Dezembro

A história de João e Maria (Hänsel e Gretel no conto tradicional), dois irmãos perdidos numa floresta que não resistem à tentação e entram numa casinha de chocolate. O problema é que ela é habitada por uma bruxa que está interessada em fazer deles a próxima refeição…

Contada pela Orquestra da Costa Atlântica com base no clássico infantil dos irmãos Grimm, a peça sobe ao palco da Casa da Criatividade, em São João da Madeira, domingo, às 17h (5€ a 10€).

FESTIVAL

Estátuas Vivas no Natal

16 e 17 de Dezembro

Aqui, quem se mexe é o público. Os performers ficam parados, para mostrar a arte da imobilidade a quem passa por Lagoa, mais concretamente nas ruas Coronel Figueiredo, 25 de Abril e no Largo 5 de Outubro.

São 16 os mestres convocados para esta edição de Natal, enquadrada por temáticas que vão dos presépios à mitologia e a figuras importantes da História nacional e internacional. Para ver das 15h às 18h (sexta) e das 10h às 13h (sábado).

ÓPERA

Vamos Fazer uma Ópera: O Pequeno Limpa-Chaminés

17 de Dezembro

Num espectáculo que junta a peça infantil composta por Benjamin Britten e a componente didáctica, acompanhando as etapas de construção de uma ópera, conta-se a história de João, um menino que tem de limpar chaminés para sustentar a família.

Uma versão assinada por Alexandre Delgado, com encenação de André Lacerda e interpretação da Orquestra Filarmonia das Beiras, em cena no Teatro José Lúcio da Silva (Leiria), sábado, às 16h (5€).