Eléctrico do Natal regressa ao Porto e dá boleia ao Pai Natal

O eléctrico do Natal do Porto regressa no sábado com “música e decorações alusivas à época natalícia”.

A partir do próximo sábado, está de regresso ao Porto o eléctrico do Natal, com "música e decorações alusivas à época", além de dois passageiros especiais: o Pai Natal, claro, e o seu fiel duende. Para subir a bordo na linha 1, ao longo da marginal do rio Douro, de sábado a quinta-feira, entre as 10h e as 18h.

A iniciativa, promovida pela Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) e pelo Museu do Carro Eléctrico, tem como objectivo "promover momentos inesquecíveis e criar boas recordações aos mais pequenos e também aos mais graúdos", lê-se em comunicado de imprensa.

O eléctrico mais natalício da cidade segue depois para o Museu do Carro Eléctrico, em Massarelos, onde ficará em exposição até 7 de Janeiro, existindo ainda a possibilidade de realizar "algumas viagens surpresa", de acordo com a agência Lusa.

No museu, de 19 a 30 de Dezembro, está prevista ainda uma programação repleta de actividades "em torno da história destes veículos tradicionais e da mobilidade na cidade do Porto", anuncia a autarquia.

A pensar no período de férias escolares, haverá oficinas criativas para criar postais de Natal ou instrumentos musicais e uma caça ao tesouro, entre outras actividades.