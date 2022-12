Orbitur desiste da ajuda do Banco de Fomento, que lança dois novos programas

Administração pôs em consulta dois instrumentos para jovens empresas, com 200 milhões cada. No primeiro ano, o Fundo de Capitalização e Resiliência só pagou 6,4 milhões. A taxa de pagamento é de 0,4%.

Há mais uma desistência entre as empresas que viram aprovada a capitalização com apoio do Banco Português de Fomento (BPF). Trata-se do maior grupo de parques de campismo de Portugal, a Orbitur, que tinha recebido luz verde do Programa de Recapitalização Estratégica (PRE). Tinha em vista uma operação de 1,95 milhões de euros, mas, como o PÚBLICO confirmou, acabou por recuar.