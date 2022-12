Jovem morre atropelado durante festejos de vitória da França em Montpellier

Um rapaz morreu esta quarta-feira depois de ser atropelado violentamente num carro em Montpellier, França, após o jogo da selecção francesa com Marrocos no Mundial de 2022. O jovem, que não foi identificado, foi transferido com urgência para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A informação foi confirmada ao final da noite num comunicado do presidente do departamento francês de Hérault, onde fica a cidade de Montpellier.

"Os meus sentimentos vão para a sua família e próximos", partilhou o presidente de Hérault, Hugues Moutouh, que diz que as autoridades já estão a investigar a situação. O veículo responsável pelo atropelamento foi encontrado perto do local do acidente. A investigação policial está a progredir rapidamente sob a direcção do Ministério Público.

O atropelamento em Montpellier surge na sequência de distúrbios em várias cidades franceses, no final do encontro que terminou com a vitória da França sobre Marrocos (2-0), para a meia-final do Mundial de futebol no Qatar.

Na capital francesa, mas também em cidades como Lyon ou Bordéus, registaram-se distúrbios no final do encontro, segundo imagens partilhadas nas redes sociais pelo jornal Le Fígaro, que mostram, por exemplo, confrontos entre adeptos e as forças de segurança nos Campos Elísios.

Também o centro de Bruxelas, na Bélgica, voltou a ser palco esta quarta-feira à noite de distúrbios provocados por adeptos da selecção de Marrocos, que atiraram artefactos pirotécnicos e bombas de fumo contra a polícia belga, noticiou a agência Efe.