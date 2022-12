Fernando Santos pediu para sair e a FPF fez-lhe a vontade

Chega ao fim a comissão de serviço do engenheiro como seleccionador nacional, marcada pelo título europeu em 2016 e a conquista da Liga das Nações em 2019. Mourinho é o desejado, mas não será para já.

Já era um segredo mal guardado quando Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República a tempo inteiro e habitual comentador de futebol, o confirmou com um obrigado em jeito de despedida. “Agradeço ao Fernando Santos os anos a servir Portugal. Um abraço para ele”, disse o chefe de Estado antes de haver confirmação oficial. Pouco tempo depois, essa confirmação chegou num comunicado lacónico da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que também começa com um “obrigado”: Fernando Santos deixou de ser seleccionador nacional oito anos depois de ter assumido o cargo, no qual foi campeão europeu em 2016 e vencedor da Liga das Nações em 2019.