Boris Becker sai da prisão e vai ser deportado para a Alemanha

Boris Becker, antiga estrela do ténis mundial, foi libertado de uma prisão em Inglaterra e será deportado para a Alemanha. A notícia foi avançada nesta quinta-feira pela PA Media, tendo o Ministério da Justiça britânico confirmado a libertação.

Em Abril, Becker, de 55 anos, foi condenado a dois anos e seis meses de prisão por um tribunal londrino, por ocultação de património — terá escondido milhares de euros em bens já depois de ter declarado bancarrota.

Já antes, o antigo tenista alemão havia sido condenado por evasão fiscal, em 2002, no país de origem, crime pelo qual foi punido com pena suspensa.

Boris Becker foi uma das grandes figuras do ténis do século passado, tendo conquistado pela primeira vez o torneio de Wimbledon em 1985, com apenas 17 anos — tornou-se, de resto, o mais jovem tenista a alcançar essa proeza. Neste torneio do Grand Slam, haveria de chegar ao título mais duas vezes.

O alemão negou todas as acusações que lhe foram imputadas neste processo, argumentando ter colaborado na declaração de bancarrota, entregando até o anel de noivado, e ter confiado nos seus consultores.