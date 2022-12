Mira Quebec antecipa novo álbum, Never Believe in People Who Like Silence

Gravou três álbuns num mesmo ano, 2020, lançou um terceiro em 2021 e agora prepara-se para estrear o quarto nos inícios de 2023. Trata-se de Mira Quebec, um projecto de música electrónica de José Pedro Caldas Correia, músico nascido em Vizela, em 1985, e um dos fundadores, em Guimarães (onde actualmente reside) da banda Paraguaii, juntamente com Giliano Boucinha. Os seus três primeiros álbuns, lançados em 2020, foram Poly (Janeiro), Find a Way (Abril) e Nothing Will Be Erased (Setembro), seguindo-se Garrincha, editado em Março de 2021. A antecipar o próximo álbum, Never Believe in People Who Like Silence, estreia-se agora um single e videoclipe intitulado apenas J. No texto que o anuncia, escreve-se ao que vem tal tema: “Olhar pelos sons, correr a viagem de olhos cerrados e cobrir-nos, por completo, neste novo mundo, idílico e sem fim.” E mais adiante: “É difícil não imaginar planícies verdes, quando ouvimos o tema. É, aliás, aqui que reside o principal foco e elemento de evolução na sonoridade de Mira Quebec. Para trás ficou o gelo e o frio, sentimos, agora, a Primavera a fazer-se ouvir. Deixamos a caminhada árdua, que parecia infinita, e ganhamos asas que nos fazem planar por cima dos loops, samples de vozes e sintetizadores suaves, orquestrados com a alma. Voamos por cima das camadas de todos os sons e tudo soa natural e orgânico.” As texturas sonoras e sons ambientais de Mira Quebec são, afirma-se ainda, “muito inspirados na música electrónica alemã dos anos 90”.