Quinta na TV: Criar Copiar Criar, à escuta das últimas palavras e de olho em R. Kelly

CINEMA

Os Órfãos de Brooklyn

Hollywood, 00h50

Nova Iorque, 1957. O detective Lionel Essrog é um homem solitário que sofre de síndrome de Tourette. Depois do estranho assassinato do seu amigo e mentor, decide investigar a morte dele. As pistas levam-no a um bairro desfavorecido, que alguém tenciona demolir em troca de enormes lucros. Com realização e argumento de Edward Norton, que também o protagoniza, um filme negro inspirado na obra homónima de Jonathan Lethem, também com Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Willem Dafoe, Ethan Suplee e Bruce Willis.

Mulholland Drive

AMC, 1h30

Uma aspirante a actriz chamada Betty. Uma bela morena que ficou amnésica e diz que se chama Rita. Uma estranha caixinha azul. O cruzamento de todos estes universos é Mulholland Drive, um ensaio sobre a dualidade real/irreal, ao estilo enigmático de David Lynch, em que todas as personagens têm outra face. Valeu a Lynch o prémio de melhor realizador no Festival de Cannes (ex aequo com os irmãos Coen, pel’O Barbeiro), categoria em que também concorreu aos Óscares.

SÉRIE

Battle Creek

AXN White, 21h25

Chega aos serões de quinta-feira a primeira (e única) temporada da série passada numa pequena cidade do Michigan, onde uma dupla improvável de investigadores – o detective da polícia Russ Agnew (Dean Winters) e o agente do FBI Milt Chamberlain (Josh Duhamel) – se forma para lutar contra o crime que grassa nas ruas.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Arrependimentos, frustrações, desabafos, inquietações, medos, confissões, perdão. A reportagem Escuta-me, por favor!, de Mafalda Gameiro, colige as palavras de quem sabe que o fim está perto, relatadas por quem as ouviu: profissionais de saúde que acompanharam os pacientes nos últimos momentos. Recolhidos em serviços hospitalares de vários pontos do país, “são relatos intensos na perspectiva do confidente, que devem ser escutados por todos”, nota a RTP.

DOCUMENTÁRIOs

Os Segredos dos Canais de Paris

RTP1, 20h38

Viagem pelos canais parisienses e pela sua importância no desenho da paisagem urbana. Mergulha na história da sua construção e mostra as proezas de engenharia que podem ser encontradas ao longo desta rede complexa. Assinado por Angèle Berland, o documentário recorre a filmagens actuais, imagens de arquivo, testemunhos de especialistas e reconstruções virtuais deste património pouco conhecido.

R. Kelly: A Faking It Special

ID, 23h

R. Kelly, a popular voz de I believe I can fly, está desde Junho de 2019 a cumprir uma pena de prisão de 30 anos por ter tirado partido da sua fama para sujeitar jovens fãs a abusos sexuais sistemáticos, durante décadas. Ao seu cadastro acrescem outros crimes: extorsão, tráfico sexual, acusações de pornografia infantil, obstrução à justiça…

Naquele ano, antes da condenação, tinha saído a série documental Surviving R. Kelly, com pormenores, testemunhos e denúncias dos comportamentos predatórios. Tinha também ido para o ar a entrevista dada a Gayle King no programa CBS This Morning, onde não só o cantor negava tudo como se insurgia dramaticamente contra o que via como uma campanha de difamação, além de se colocar no papel de vítima.

É nesta entrevista que se foca R. Kelly: A Faking It Special. Em causa está uma análise detalhada dos gestos e palavras do artista, decifrados por especialistas em linguagem corporal, micro-expressões, psicologia forense e outras áreas. A mesma fórmula será aplicada a outras celebridades nos próximos episódios de Faking It: para a semana, é a vez de Michael Jackson, o “rei da pop”; na seguinte, o alvo é o serial killer Ted Bundy.

Criar Copiar Criar

RTP2, 23h02

Estreia televisiva do documentário de João Gomes sobre o processo criativo no que ele tem de ponto de equilíbrio entre a absorção de referências artísticas e a construção de uma assinatura individual. É uma reflexão sobre conceitos como cópia, reescrita, apropriação ou imitação (e seus matizes) por parte de quatro artistas: a “cantadora de contos” Genoveva Faísca, o realizador Pedro Cabeleira, o artista plástico Pedro “AkaCorleone” Campiche e a coreógrafa Catarina Moreira.