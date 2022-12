Sessão de abertura do ano judicial agendada para 10 de Janeiro

A sessão de abertura do novo ano judicial vai ser realizada no próximo dia 10 de Janeiro, no Supremo Tribunal de Justiça, retomando assim as cerimónias no início do ano civil, adiantou fonte deste tribunal.

Depois de a abertura do ano judicial de 2022 se ter realizado apenas em 20 de Abril, devido aos efeitos da covid-19 e à dissolução da Assembleia da República no final do ano passado, e de em 2021 não se ter realizado de todo por causa da pandemia, o tribunal presidido pelo juiz conselheiro Henrique Araújo regressa desta forma ao calendário protocolar três anos depois.

A última sessão solene de abertura do ano judicial a decorrer no início do ano foi já em 2020, quando se realizou logo no dia 6 de Janeiro. A cerimónia de abertura do ano judicial de 2023 vai decorrer a partir das 15h de 10 de Janeiro, no Salão Nobre do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa.