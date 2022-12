Fraude fiscal estimada num milhão leva AT a fazer buscas em Aveiro

A Autoridade Tributária e Aduaneira realizou várias buscas no concelho de Aveiro por suspeitas da prática do crime de fraude fiscal qualificada.

"Sob suspeita estão dois empresários do sector da fabricação de maquinaria para a construção civil, pai e filho, que terão alegadamente construído um esquema de doações sucessivas visando evitar o pagamento de IRS, por mais-valias devidas na transmissão de partes sociais, no valor aproximado de um milhão de euros de imposto em falta", explica a Autoridade Tributária em comunicado. Baptizada como Mixer, esta operação realizou-se no âmbito de um inquérito que foi aberto no Departamento Investigação e Acção Penal de Aveiro, tendo envolvido 20 inspectores tributários e aduaneiros e dez agentes da GNR e da PSP.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias e constituídos dois arguidos, a quem foi apreendida "documentação tida como relevante para prova dos ilícitos em causa, parte da qual encontrada num cofre bancário" que pertencia aos suspeitos.