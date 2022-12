O crime da fraude nas vacinas afinal compensou

Num dia de particular aflição para milhões de portugueses que, nesta terça-feira, se viram confrontados com os transtornos e a devastação das cheias, é compreensível que a notícia do PÚBLICO sobre os processos das fraudes na vacinação contra a covid-19 tenha passado razoavelmente despercebida. É, por isso, obrigatório recordá-la: “Fraude com vacinas: apenas um condenado em 216 processos.” Porque em causa não está apenas um fracasso da justiça ou uma vitória dos prevaricadores. O que está em causa é a legitimação do comportamento dos que violaram de forma deliberada e grosseira normas básicas da vida em sociedade.