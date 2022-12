PS avança com nova proposta para reforçar presunção de laboralidade com plataformas

O PS anunciou esta quarta-feira no Parlamento que irá avançar com uma nova proposta para reforçar a presunção de laboralidade dos trabalhadores das plataformas digitais no âmbito da Agenda do Trabalho Digno. A decisão chega depois de o primeiro-ministro António Costa ter admitido esta terça-feira, no debate preparatório do Conselho Europeu, que “tecnicamente se robusteça a protecção dessa natureza laboral”.

Em reacção à declaração política do Bloco de Esquerda (BE) proferida pelo deputado José Soeiro esta quarta-feira na Assembleia da República, o deputado Fernando José defendeu que o grupo parlamentar do PS "entende como fundamental alcançar um consenso alargado" nesta matéria e que, por isso, irá apresentar uma proposta esta quinta-feira no grupo de trabalho dedicado à Agenda do Trabalho Digno para "reforçar ainda mais a presunção de laboralidade directamente com a plataforma".

De acordo com o parlamentar, a proposta proporcionará "maior segurança jurídica aos trabalhadores" e assenta em duas ideias fundamentais: dar "primazia" à plataforma por "comparação com o intermediário" e garantir que a plataforma não pode estabelecer "termos e condições de acesso à prestação de actividades mais desfavoráveis ou de natureza discriminatória".

Antes, José Soeiro havia criticado a proposta de lei do Governo para alterar a legislação laboral apresentada em Julho deste ano, por ter procedido a uma revisão relativamente às plataformas digitais face à proposta inicial de Outubro de 2021. Ao passo que na primeira proposta, o executivo previa que a relação laboral se estabelecesse entre o trabalhador e a plataforma, na segunda versão, o Governo passou a permitir que esta relação pudesse ser realizada por “outra pessoa singular ou colectiva” que opere na plataforma.

"O que é preciso é que Portugal abandone de vez esta figura bizarra do intermediário, desenhada à medida da Uber para a libertar de responsabilidades", afirmou o bloquista, defendendo que "ao validar o papel dos intermediários, a proposta do Governo não garante contratos", antes "dificulta o reconhecimento da relação com a plataforma e é um favor às multinacionais".

Esta segunda proposta do Governo foi já votada na generalidade, tendo sido aprovada pela maioria socialista, e encontra-se actualmente na fase de especialidade. A votação sobre o trabalho nas plataformas digitais estava marcada para esta terça-feira, mas foi adiada a pedido do BE depois de António Costa ter assumido no Parlamento que discorda politicamente da ideia de "valorização da figura do intermediário" e que a mesma "não corresponde ao que consta do programa do Governo.

O PS já tinha apresentado em Outubro uma iniciativa para "clarificar e aperfeiçoar" a proposta de lei do Governo que irá agora ser substituída por este novo projecto.