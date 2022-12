E proteger as democracias dos candidatos da Manchúria?

O filme é de 1962, nos pináculos da Guerra Fria. As forças comunistas (União Soviética e China, que na altura estavam desavindas, mas já se sabe que nunca se deve permitir à realidade estragar uma boa história) conseguem introduzir um candidato, que afinal é um seu efetivo comunista, na alta política americana e, quase, na presidência. Os métodos não são o tradicional suborno, nem as manipulações da informação (ou da desinformação) e das redes sociais, mas os populares da ficção na altura: a programação da psique e do inconsciente.