Já se pode falar do resto?

Mais um dia de São Ronaldo. Acordo com o despertador na hora “7”, que é a do número mágico. Benzo-me com sinal “7” no peito, ajoelho-me e faço a oração matinal: Ronaldo nosso que estás na terra, assim como Deus está no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade.