Incêndios e inundações

Os habitantes e seus dirigentes deste país mais a ocidente da Europa nunca têm culpa de nada. É sempre falha dos outros.

Já lá vai o tempo em que Portugal tinha “voto na matéria” em tudo, através dos quatro cantos do mundo.

Hoje, vive “andrajosamente”, na periferia europeia, uma vez que já quase nada tem de seu; só dívidas.

E, acerca de desastres naturais, mormente incêndios e inundações, então, as culpas são provocadas pelas alterações ambientais, afirmam “com toda a pompa” as autoridades, que dizem saber do assunto (de que não sabem).

Será isso mesmo, ou não metem as mãos às obras que nunca são feitas, a fim de serem evitadas ou amenizadas tais catástrofes? Então os túneis de drenagem para que servem, ou só se lembram de Santa Bárbara quando troveja?

Acabem com as obras de fachada somente “para inglês ver” e façam aquelas que salvaguardem os bens e vidas dos habitantes mais desprotegidos de tais intempéries.

Não promovam obras que só dão muito dinheiro e corrupção e façam as essenciais, mesmo que não dêem votos.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Dar ajuda a quem perdeu tudo

A situação que se tem vivido como resultado da ocorrência de inundações, nos últimos dias, provocadas pelo mau tempo constitui quebra-cabeças para todos aqueles que foram atingidos: assistiram sem remédio à destruição dos equipamentos do seu negócio; forçados a parar até ver; obrigados a novos investimentos, se quiserem prosseguir actividade; ou porque ficaram com as suas casas viradas do avesso.

É todo um tempo de espera para refazer património, para reorganizarem vidas. Pelo respeito que lhes é devido, que autarquias e Governo possam proceder, em tempo veloz, e por áreas do país em conjunto com os visados, ao apuramento das perdas, para o socorro imediato a quem perdeu tudo, nomeadamente o seu pão para a boca.

Outras situações têm sido infelizmente afectadas pela burocracia, que atrasa ajudas, quando não mesmo as inviabiliza. Que neste Natal haja, pelo contrário, um maior empenho em tudo fazer para dar alento a esses despojados da sorte que viram os seus bens transformados em entulho. Que a solidariedade os cubra por parte de quem tem a responsabilidade de zelar por todos, em especial de quem sofre. Enfim, que ajuda e urgência não sejam palavras vãs, antes um imperativo solidário que mobilize quem pode para ajudar quem precisa.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Eutanásia

Leio sempre os artigos de João Miguel Tavares com muito interesse. De uns discordo, com a maioria concordo, como o de ontem, que é brilhante mesmo. Se estamos (estão) a discutir a despenalização da chamada “eutanásia”, não percebo a complicação legislativa que se está a construir.

Bastava revogar a lei que penaliza quem ajuda alguém, a seu pedido, de pôr termo à vida. Um parágrafo de uma linha chega. A parte da justiça fica resolvida, a deontologia, que seja resolvida pelas ordens.

António Lamas, Montijo

A Cultura é o pão do espírito!

O Teatro foi, é e será uma manifestação superior de Cultura! Os teatros A Barraca, de Maria do Céu Guerra e Hélder Costa, A Seiva Trupe, de Jorge Castro Guedes, a Filandorra-Teatro do Noroeste e A Acta, do Algarve e demais ficaram excluídos dos apoios da Direcção-Geral das Artes. Se A Seiva Trupe está à beira de completar 50 anos de vida teatral, jamais esqueceremos uma peça do encenador e actor Júlio Cardoso, A Barraca celebrará meio século de vida em 2025.

Aqui, assistimos a vários espectáculos, onde o saudoso, enorme e esquecido Mário Viegas contracenou com a iluminada Céu Guerra.

A Filandorra é um notável projecto, que no interior de Portugal tem tido performances úteis, diversificadas e boas de serviço público. A Acta tem levado à cena Dario Fo, Camus, José Saramago e tantos mais. Diz o ministro da Cultura que não há verba (!). Como disse? Há! Houve meio milhão de euros, a nivelar por baixo, para a governança ir à bola. E há muitíssimo mais. As ausências de justos subsídios prendem-se com a realização de peças, que não se enquadram neste absoluto centrão político... o centro favorece os generais.

A Cultura é o pão do espírito!, e, Povos cultos são mais felizes, mais interventores, mais questionadores e com um conceito de deveres e direitos de cidadania mais apurado e abrangente. Ora, tudo isto é incompatível e choca com o poder. Que viva sempre o Teatro!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas