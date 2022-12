Líderes da UE e ASEAN celebram parceria estratégica e assinam novos acordos de investimento

Cimeira comemorativa dos 45 anos de relações entre os países europeus e do Sudeste da Ásia serviu para abordar os desafios globais e as preocupações comuns dos dois blocos.

Ao fim de 45 anos de relações diplomáticas e cooperação económica, finalmente a primeira cimeira: os 27 líderes da União Europeia, e nove dos dez líderes da ASEAN - Associação das Nações do Sudeste da Ásia (a junta militar de Myanmar não foi convidada para o evento), juntaram-se esta quarta-feira em Bruxelas, para celebraram a sua “profícua” parceria estratégica e comprovarem o seu total alinhamento na defesa do multilateralismo e da ordem internacional assente em regras — que leva os dois blocos a condenar a agressão da Rússia à Ucrânia e as manobras intimidatórias no mar do Sul da China, dois exemplos de crises com potencial de desestabilização global.

“A UE e a ASEAN são as duas organizações de integração regional mais avançadas do mundo. Compreendemo-nos muito bem, partilhamos os mesmos valores e o mesmo espírito de cooperação”, declarou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na cerimónia pública de abertura dos trabalhos, que além de uma sessão plenária incluíram vários encontros bilaterais, e a assinatura de vários protocolos e acordos de parceria e cooperação, nomeadamente com a Malásia, a Tailândia e o Vietname (este último de apoio à descarbonização da economia).

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou o primeiro pacote de investimento da Global Gateway para o Sudeste Asiático, com a mobilização de 10 mil milhões de euros de fundos públicos da UE e dos Estados-membros para projectos nas áreas da energia, transportes, agricultura, digital e competências. É a plataforma da diplomacia económica da UE a funcionar, para oferecer aos parceiros uma alternativa ao financiamento chinês.

“Vamos reforçar a economia e a autonomia da ASEAN, criar empregos e ser um catalisador na nossa luta conjunta contra as alterações climáticas”, afirmou a líder do executivo comunitário, salientando os planos para a integração de infra-estruturas e mercados da electricidade na Ásia, a construção de novas conexões submarinas ou a aposta na investigação científica.

Mas o encontro em Bruxelas serviu sobretudo para os líderes europeus e asiáticos discutirem o actual contexto geopolítico e darem conta das suas preocupações comuns em termos de segurança. “Aqui ninguém é a favor de esferas de influência e do uso da força para a promoção de políticas”, resumiu um responsável europeu que participou nas discussões, onde todos se referiram às consequências negativas da guerra na Ucrânia, que precipitou uma crise energética e alimentar global, e também aos riscos associados à instabilidade na Birmânia, na Península da Coreia ou ainda no Afeganistão.