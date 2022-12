Jornalista Grant Wahl morreu no Qatar vítima de um aneurisma, conclui autópsia

Jornalista norte-americano, barrado à entrada de um dos estádios no Qatar por usar uma T-shirt com um arco-íris, morreu na sequência de um aneurisma da aorta.

Grant Wahl, jornalista de desporto norte-americano, morreu no passado sábado no Qatar, onde fazia a cobertura dos jogos do Mundial2022. De acordo com a autópsia realizada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, Wahl foi vítima de um aneurisma da aorta, revelou a mulher do escritor e jornalista nesta quarta-feira.

"A morte de Grant foi causada pela ruptura de um aneurisma da aorta ascendente, de desenvolvimento lento, não detectado anteriormente, com hemopericárdio.​ A pressão no peito que sentiu pouco antes da morte pode ter sido um dos sintomas iniciais", esclareceu em comunicado Celine Gounder, viúva de Wahl e médica epidemiologista. "As manobras de reanimação não o conseguiriam salvar."

Wahl, de 48 anos, estava a escrever sobre o jogo dos quartos-de-final entre Países Baixos e Argentina, na zona de imprensa do estádio, quando desmaiou. Foi de seguida transportado para o hospital, onde foi declarado o óbito. "Sinto realmente algum alívio por saber o que aconteceu", referiu Celine Gounder em entrevista na última terça-feira, citada pelo The New York Times.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

As conclusões da autópsia desmentem rumores que correram as redes sociais, sobre uma possível ligação entre a morte de Grant Wahl e a polémica que protagonizou após ser impedido de entrar num estádio por usar uma T-shirt com um arco-íris. "

“Quando cheguei ao estádio para fazer cobertura do jogo entre Estados Unidos e País de Gales, usava uma T-shirt com uma bola de futebol com um arco-íris em apoio à comunidade LGBTQ, e os seguranças recusaram-se a deixar-me entrar", contou na sua página profissional. "Detiveram-me durante 25 minutos e exigiram furiosamente que eu retirasse a T-shirt."

Grant escreveu depois na sua página que recebeu um pedido de desculpas por parte de um representante da FIFA.​ O seu caso não foi, no entanto, isolado, já que os seguranças do estádio terão impedido também adeptos do País de Gales de entrar no estádio com um chapéu com as cores da bandeira arco-íris.