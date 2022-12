Governo apoia factura eléctrica da indústria com mais 500 milhões

O Governo reforçou com mais 500 milhões de euros as transferências do Orçamento do Estado (OE) para mitigar os custos da indústria com a electricidade no próximo ano, elevando o envelope que será usado em benefício das tarifas para um total de 2500 milhões de euros.

O ministro da Economia, António Costa Silva, e o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, anunciaram esta terça-feira que o reforço do apoio às empresas foi decidido pelo Governo na semana passada.

Segundo Duarte Cordeiro, os 500 milhões de euros “resultam de disponibilidades do OE de 2022, pelo que, no total, as “medidas de natureza política e orçamental” para reduzir a factura de electricidade das empresas atingem mil milhões de euros.

Os outros 1500 milhões de euros dizem respeito a benefícios do próprio sistema eléctrico, nomeadamente, o saldo positivo dos preços do contrato de aquisição de energia da central da Tapada do Outeiro.

O reflexo global destes apoios será conhecido em breve, quando a ERSE apresentar as tarifas que irão vigorar a partir de 1 de Janeiro, e que se traduzirão forçosamente numa maior descida das tarifas de acesso à rede que à prevista na proposta apresentada em meados de Outubro, quando o apoio extraordinário era de dois mil milhões de euros.

“Um valor desta natureza [os 500 milhões de euros adicionais] terá sempre um efeito positivo nas tarifas dos clientes industriais”, frisou Duarte Cordeiro.

A este apoio aos clientes de electricidade, junta-se um apoio de mil milhões de euros, igualmente financiado pelo OE, para as facturas de gás dos industriais e que irá garantir um reembolso de até 80% do valor da factura. Este apoio extraordinário irá vigorar em 2023, “pelo menos até se esgotarem os mil milhões de euros”, sendo depois reavaliado, afirmou Costa Silva.

O ministro da Economia também esclareceu que esta medida é cumulativa com o outro programa de incentivos que foi negociado com Bruxelas e que já vai no terceiro aviso, o Programa Apoiar Gás, que tem uma dotação de 235 milhões de euros, com um apoio de até 40% dos custos elegíveis, num total de 500 mil euros por empresa.

Até à data (nas três fases de candidatura ao apoio ao gás), já foram pagos 46,9 milhões de euros, em 538 ordens de pagamento emitidas, para um total de 582 candidaturas aprovadas.

Segundo Costa Silva, o Programa Apoiar Gás terá mais duas modalidades que também já foram negociadas com Bruxelas – um apoio de dois milhões de euros “para empresas mais intensivas [em consumo de gás]” e outro de cinco milhões para “empresas em dificuldades”. Os detalhes destas novas modalidades serão conhecidos em breve, afirmou.

“A mensagem que estamos a passar é uma mensagem forte: os apoios são cumulativos e depois vamos monitorizar a sua execução” e reavaliar, adiantou o ministro da Economia.

Trata-se de um “enorme esforço financeiro que o país está a fazer para mitigar os preços da energia em Portugal e garantir que a economia nacional continua a trabalhar” e é competitiva, acrescentou Duarte Cordeiro.