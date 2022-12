Empresas de turismo podem recorrer a novo apoio a fundo perdido até 22 de Dezembro

As empresas do sector do turismo que tenham recebido verbas Programa Apoiar, nas variantes Apoiar.pt, Apoiar+simples ou Apoiar Restauração, podem agora beneficiar um novo apoio a fundo perdido, composto por um montante global 70 milhões de euros.

De acordo com portaria publicada ontem em suplemento do Diário da República, e que entra hoje em vigor, as empresas têm de se candidatar a este apoio até ao final do próximo dia 22 de Dezembro (“até sete dias úteis após a entrada em vigor” do diploma). No entanto, o prazo dado às empresas do sector, que inclui do alojamento, restauração e similares e outras actividades turísticas, “pode ser prorrogado pelo membro do Governo com tutela sobre o sector do turismo”.

Segundo explica a portaria, o apoio, não reembolsável, “corresponde a 10 % do apoio financeiro final pago e recebido, cumulativamente, por cada empresa beneficiária” no âmbito das três medidas anteriores de suporte ao negócio aplicadas no terreno. E, de acordo com o Turismo de Portugal, numa nota publicada hoje, o pagamento dos apoios aos “ocorre até ao final do corrente ano de 2022”.

Caso a dotação orçamental prevista não for utilizada a 100%, "o valor não utilizado é redistribuído de forma proporcional pelas empresas beneficiárias em função do apoio inicialmente apurado". No entanto, ressalva-se que as empresas podem receber, no final, "um valor de apoio superior a 50 % do valor do apoio final pago e recebido, cumulativamente", no âmbito das medidas Apoiar.pt, Apoiar+simples e Apoiar Restauração.

“Com esta medida é reforçado o apoio às empresas do turismo que, por terem sofrido fortemente os impactos da pandemia de covid-19, foram objecto de apoio no âmbito do Programa Apoiar, agora num contexto macroeconómico complexo, atentos os efeitos da inflação, do acréscimo de custos de energia e do contexto de guerra no espaço europeu”, refere o Governo.

A medida tinha sido anunciada no dia 8 pelo novo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, no congresso da Associação Portuguesa dos Agentes de Viagem e Turismo (APAVT). Além destes 70 milhões, o governante afirmou ainda que está a ser criada a linha Consolidar + Turismo, com uma dotação de 30 milhões e “direccionada às micro e pequenas empresas do sector, que apresentem dificuldades em gerir divida contraída, designadamente durante a pandemia”, com o Ministério da Economia a afirmar que será apresentada “nos primeiros dias de Janeiro”.