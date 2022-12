Carris e CP retomaram todos os serviços, Transtejo sem ligações em Belém

Na sequência do mau tempo de que se fez sentir ontem, a Transtejo/Softlusa ainda está a suprimir ligações normalmente previstas entre Belém, Porto Brandão e Trafaria.

No site da empresa pública de transportes ainda está o aviso de ontem, onde se referiu que “por motivos técnicos e condições meteorológicas e de mar adversas, os serviços de transporte de passageiros e de veículos encontram-se temporariamente suspensos, nãos sendo ainda possível prever a sua retoma”. Segundo o site, ainda há cerca de meia hora o navio que estava previsto para sair da Trafaria não efectuou a operação.

Na Carris, a empresa rodoviária já retomou todos os seus serviços esta quarta-feira, tanto ao nível dos autocarros como ao nível dos eléctricos que circulam em Lisboa, de acordo com fonte oficial da empresa.

No entanto, a carreira 776 está a circular, de acordo com o site da Carris, “em ambos os sentidos, via Av. Marginal”, de forma provisória, depois da queda de um muro na Rua Sacadura Cabral. Também o seu terminal é agora na paragem 04202 Algés (Mercado).

Quanto à CP, já não há interrupções de serviço, mas subsistem alguns condicionalismos. De acordo com a Infra-estruturas de Portugal (IP), que actualizou os seus dados à 12 horas de hoje, na linha do Norte, há “limitação de velocidade na zona de Póvoa da Santa Iria”; entre Benfica e Campolide, na linha de Sintra, os comboios vão a 30 km/h entre os quilómetros 3,3 e 3,5; na linha de Cascais a estação de Algés “mantém-se sem serviço comercial” devido às inundações; na linha do Sul “a circulação em ambas as vias entre Pragal e Corroios, efectua-se com limitação de velocidade de 30 km/h” e na linha do Leste. Depois de ter sido “restabelecida a circulação ferroviária entre Portalegre e Elvas”, permanece uma limitação de velocidade “de 30 km/h entre os km 250,2 e 250,9”.

A IP dá ainda nota das estradas que estão cortadas neste momento: