Mundial 2022: Família de segurança vítima de acidente mortal exige respostas

Os familiares do queniano John Njau Kibue, nome que se junta aos das vítimas mortais do Mundial, exigem respostas enquanto aguardam a trasladação do segurança de 24 anos, cujo óbito foi confirmado na terça-feira pela organização do Qatar 2022.

Kibue sofreu, no sábado, dia 10, uma queda mortal quando estava de serviço no Estádio Lusail (palco da final), segundo informação veiculada pela organização.

O segurança foi assistido e acompanhado pela equipa de emergência médica disponível no estádio, tendo sido transferido de ambulância para os cuidados intensivos do Hamad Medical Hospital.

"Lamentamos informar que, apesar de todos os esforços médicos, John Njau Kibue faleceu esta terça-feira, após três dias nos cuidados intensivos”, atestou a organização, revelando que os familiares foram imediatamente informados.

A família de Kibue espera, contudo, mais do que simples condolências, aguardando que o empregador do segurança queniano explique como tudo sucedeu.

A organização garante estar a investigar com máxima urgência as circunstâncias que levaram à queda fatal de Kibue, prometendo fornecer todas as conclusões da inquirição. "Garantimos que a família receberá ainda todos os valores devidos”, refere o comunicado.

Na semana passada, na sequência da morte de um trabalhador de 40 anos, de nacionalidade filipina, no centro de estágios da Arábia Saudita, foi anunciada igualmente uma investigação.

Também os jornalistas Khalid al-Misslam, Roger Pearce e Grant Wahl morreram duranate o Mundial do Qatar.