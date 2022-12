Condenação de Laporte ensombra Mundial de râguebi

O presidente da Federação Francesa de Râguebi foi condenado or corrupção a menos de um ano do início do Mundial, que se disputará em solo francês.

A nove meses da França receber o Campeonato do Mundo de râguebi, o presidente da Federação Francesa de Râguebi (FFR), Bernard Laporte, foi condenado a uma pena suspensa de dois anos de prisão e multado em 75 mil euros, por corrupção, apropriação ilegal de activos e tráfico de influências. Logo após ouvir o veredicto, o dirigente, que ocupa igualmente o cargo de vice-presidente na federação internacional de râguebi (World Rugby), anunciou através do advogado que vai recorrer e, assim, manter-se em funções na FFR.

Laporte é culpado de favorecer o Altrad Group, do amigo e milionário Mohed Altrad, num contrato de patrocínio para as camisolas da selecção francesa, em 2018, avaliado em 1,7 milhões de euros. No ano anterior, o presidente da FFR recebeu 180 mil euros da empresa Altrad pelos “direitos de reprodução da sua imagem”, sem ter conseguido provar qualquer contrapartida.

Laporte foi ainda acusado de interferir ilegalmente a favor do Montpellier Hérault Rugby, detido por Mohed Altrad, num processo disciplinar, para reduzir uma multa de 70 mil para 20 mil euros, e por influenciar um parecer positivo da FFR sobre a intenção de Altrad comprar o clube inglês Gloucester Rugby. Altrad foi igualmente condenado a 18 meses de prisão suspensa e uma multa de 50 mil euros.

Laporte ficou também impedido de exercer qualquer função relacionada com o râguebi por dois anos, mas os seus advogados anunciaram logo que iriam recorrer da deliberação judicial. O recurso suspende a decisão do tribunal e Laporte poderá manter as suas funções na FFR, possivelmente, até ao Mundial. No entanto, a ministra dos Desportos, Amélie Oudéa-Castéra – sem poderes para destituir Laporte – e os presidentes dos principais clubes franceses pressionaram a federação a tomar uma posição, que deverá ser conhecida após a reunião extraordinária da FFR marcada para esta quinta-feira.

A demissão de Laporte é a consequência mais desejada por Oudéa-Castéra, que, em comunicado, afirmou “que este novo contexto é um obstáculo a que Bernard Laporte possa prosseguir a sua missão em boas condições à frente de uma federação delegada de uma missão de serviço público”. Ainda para mais, a organização do Campeonato do Mundo de râguebi já estava manchada com a demissão do chefe executivo, Claude Atcher, por exercer um “clima de terror” no comité organizador do torneio.

Por outro lado, mal conheceu a sentença, Laporte auto-suspendeu-se do cargo de vice-presidente da World Rugby, cujo presidente, Bill Beaumont, tinha apoiado nas eleições de 2020. A entidade que gere o râguebi mundial acrescentou também que, devido à gravidade do veredicto, decidiu entregar o caso ao dirigente, independente, com o pelouro da ética, para analisá-lo à luz do código de integridade da World Rugby e cujas conclusões deverão ser conhecidas em Janeiro.

Laporte, antigo jogador e treinador da selecção da França nos Campeonatos do Mundo de 2003 e 2007, tem agora o seu futuro na modalidade em dúvida, pois nunca, em França, um presidente de uma federação tinha sido condenado no âmbito das suas funções por crimes de corrupção.

Nos casos judiciais mais recentes envolvendo dirigentes federativos franceses, Claude Simonet foi condenado à pena suspensa de seis meses por falsificar a contabilidade da Federação Francesa de Futebol (FFF) e Christian Bîmes à pena suspensa de cinco meses por apropriação ilegal de activos na Federação Francesa de Ténis (FFT).