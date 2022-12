Bélgica lança concurso para seleccionador nacional

A federação belga de futebol (RBFA) divulgou nas últimas horas, no site oficial do organismo, a abertura de candidaturas para iniciar o processo de sucessão do treinador espanhol Roberto Martínez – “formidável embaixador do futebol belga nos últimos seis anos” - no cargo de seleccionador nacional da Bélgica.

Na sequência da eliminação precoce no Mundial do Qatar (os “diabos vermelhos” terminaram no terceiro lugar do Grupo F, atrás de Marrocos e Croácia), os responsáveis da Real Associação Belga de Futebol projectam já um futuro ambicioso, de sucessos que dependerão em grande parte do novo responsável técnico.

A renovação engloba ainda o cargo de director técnico, que está igualmente aberto a candidaturas, processo que decorrerá até dia 10 de Janeiro de 2023.

Para o cargo de seleccionador, a RBFA traça um perfil bastante preciso, a começar pela dedicação total, em regime de exclusividade, à função. Os candidatos terão de preencher diversos requisitos, a começar pela exacta noção do significado de vencer.

A ambição é, por isso, determinante. Mas o cargo exige ainda experiência internacional ao mais alto nível, com o adequado conhecimento e domínio táctico. Competências que não dispensam a personalidade certa.

No fundo, a federação belga, segunda do ranking FIFA, pretende o que classifica de “serial winner”: um vencedor com provas dadas na gestão de jogadores de nível mundial, simultaneamente capaz de criar um forte espírito de grupo que integre jovens valores.

A federação belga promete proporcionar todos os meios e condições tecnológicos necessários para o desempenho das funções. Os responsáveis da RBFA acreditam ter lançado bases desportivas sólidas, indispensáveis para a visão e concretização de um projecto transversal a todas as categorias jovens, bem como do futebol feminino e do futsal, pelo que só admitem uma solução de elite, apta a colocar o futebol belga no rumo certo.