Os 0,01% de hipóteses de Marrocos ameaçam os campeões do mundo

Dificilmente entraria em qualquer guião escrito antes do início do Mundial 2022, mas, 24 dias depois do pontapé de saída para a prova, Marrocos está a apenas um degrau de atingir uma das maiores proezas da história do desporto. Colocados antes do arranque do torneio no 29.º lugar num ranking de favoritismo segundo os cálculos da Opta, uma empresa especializada em dados desportivos, os marroquinos são os únicos que ainda podem terminar o torneio sem derrotas e, após deixarem pelo caminho três candidatos (Bélgica, Espanha e Portugal), garantem que vão defrontar esta noite (19h, TVI) a França “com fome e sem fadiga”.

“As probabilidades e os rankings”, segundo Jamie Kemp, editor de dados de futebol da Opta, eram sustentados nos “desempenhos históricos e recentes” das selecções antes do arranque do Mundial 2022 e, de acordo com o modelo da empresa britânica com base em inteligência artificial, Marrocos tinha 0,01% de hipóteses de ser campeão do mundo no Qatar. Pior, só a Costa Rica, a Arábia Saudita e os Camarões.

Com números de fazer inveja a qualquer favorito — zero derrotas, um golo sofrido em cinco jogos —, Walid Regragui, o seleccionador marroquino que vai defrontar o país onde nasceu, começou por brincar na antevisão da meia-final com as probabilidades da selecção — “Quanto temos hoje, 0,03%?” — e, quando os jornalistas falaram na posse de bola, ironizou com outro dado estatístico: “Vocês sonham com a posse de bola. Vou perguntar ao Infantino [presidente da FIFA] se pode dar um ponto ou mais pela posse.”

Matemática à parte, Regragui desvalorizou o desgaste físico que pode afectar a sua equipa e mostrou confiança em provocar mais uma surpresa no torneio: “Temos uma selecção ambiciosa e queremos colocar a África no topo do mundo. Estamos com fome e sem fadiga”.

Do lado francês, com Adrien Rabiot e Dayot Upamecano em dúvida, Didier Deschamps mostrou-se calculista na preparação, alertando para o principal trunfo do rival: “Esta equipa tem uma capacidade defensiva muito boa e uma organização muito racional, onde os jogadores se sentem bem”.

1 - France are the first reigning champion to reach the World Cup semi-finals since Brazil in 1998. Samba. #ENGFRA pic.twitter.com/hOxxRK50dw — OptaJean (@OptaJean) December 10, 2022

“Ameaça terrorista”

Qualquer que seja o resultado final no estádio Al Bayt, a mais de 6000 quilómetros do Qatar estarão 10.000 polícias franceses mobilizados para controlar uma noite que promete ser problemática em várias cidades de França. Ontem, na Assembleia Nacional, em Paris, Gérald Darmanin, ministro do Interior, afirmou que só para a região parisiense “estão mobilizados 5000 polícias, particularmente em torno dos Campos Elísios”.

Depois de, no último sábado, após o França-Inglaterra e o Portugal-Marrocos terem sido detidas 170 pessoas — “75% eram franceses”, segundo Darmanin —, o Governo liderado por Emmanuel Macron pretende “enquadrar manifestações de alegria, muitas vezes familiar, num contexto de ameaça terrorista”.

Assim, de forma preventiva, as câmaras municipais terão de proceder “à remoção de caixotes do lixo, barreiras de construção ou qualquer outro material que possa servir de arma de arremesso, nos perímetros identificados como susceptíveis de acolher grandes aglomerações no final do jogo”.